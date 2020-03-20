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Макей: «Надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России»
20.03.2020 20:59 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие на международной арене обсудили по видеосвязи министры иностранных дел Беларуси и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, речь шла о диверсификации поставок энергоресурсов с участием польской стороны. Кроме того, обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с коронавирусом, в частности, проблему оказавшихся за пределами своих стран туристов.
Владимир Макей рассказал также журналистам, что ведомство делает всё возможное, чтобы вывезти на родину граждан, которые не могут вернуться домой из-за закрытых границ и ограничений в авиаперелетах. Белорусские дипломаты работают в тесном контакте с российскими коллегами.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Сегодня же, 20 марта, министр иностранных дел Беларуси провел телефонные переговоры с коллегами из Литвы и Латвии. Со всеми партнерами договорились о взаимодействии и помощи в вопросах возвращения граждан на родину.
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Макей: «Надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России»
Новости Беларуси. Вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие на международной арене обсудили по видеосвязи министры иностранных дел Беларуси и...
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