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Макей: «Надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России»

20.03.2020 20:59 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие на международной арене обсудили по видеосвязи министры иностранных дел Беларуси и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь шла о диверсификации поставок энергоресурсов с участием польской стороны. Кроме того, обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с коронавирусом, в частности, проблему оказавшихся за пределами своих стран туристов.

Россияне не успели покинуть ЕС и застряли в Польше. Как Беларусь помогает вернуться домой?

Макей: «Надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России»

Макей: «Надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России»

Владимир Макей рассказал также журналистам, что ведомство делает всё возможное, чтобы вывезти на родину граждан, которые не могут вернуться домой из-за закрытых границ и ограничений в авиаперелетах. Белорусские дипломаты работают в тесном контакте с российскими коллегами.

Макей: «Надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Контакты продолжатся. Будем надеяться, что будет принято четкое, конкретное решение, которое позволило бы белорусским гражданам вернуться на родину из третьих стран, из дальних стран, куда они выехали по линии российских туроператоров. Надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России с использованием всех видов транспорта. Я думаю, что это соответствовало бы тем положениям Союзного государства и соответствующему соглашению о правах наших граждан, которые существуют между нами.

Сегодня же, 20 марта, министр иностранных дел Беларуси провел телефонные переговоры с коллегами из Литвы и Латвии. Со всеми партнерами договорились о взаимодействии и помощи в вопросах возвращения граждан на родину.

Люди в материале: Владимир Макей

 
 
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Новости Беларуси. Вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие на международной арене обсудили по видеосвязи министры иностранных дел Беларуси и...
 
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