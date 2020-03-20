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Президент Беларуси: «Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то ещё что-то»
20.03.2020 20:27 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко посетил научно-производственное частное предприятие «Адани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все уникальные разработки – плод работы не коллектива – команды единомышленников. Это 450 человек, из них 300 – с высшим образованием. Почти десяток – с учеными степенями и званиями. Это «мозговой центр» компании. Здесь работают самые ценные сотрудники.
Доктор кардиолог Антонис Джозеф – ланкиец. В Минске получил медицинское образование и уехал на родину. Но вернулся в Беларусь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко посетил научно-производственное частное предприятие «Адани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все...
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