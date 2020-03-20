В Минск прибыл рейс с застрявшими на курортах Азии белорусскими туристами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь вывозит своих граждан из соседних стран. Сегодня в Национальный аэропорт Минска прибыл рейс «застрявших» на курортах Азии. Корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович встретила отдыхающих.

На счастливый билет домой рассчитывают тысячи человек. Помогают туристам дипломаты, туроператоры, авиакомпании. Чтобы забрать туристов из стран Юго-Восточной Азии, организовали чартерный рейс. На борту 115 человек. Прежде чем пассажиры спустились с трапа, их обследовали медики.

В аэропорту прилетевшие заполняют анкеты и сдают анализы на коронавирус. Самому маленькому пассажиру спецрейса нет и двух лет. Он, как и другие белорусы, более суток провел в аэропорту «Внуково».

Из Азии белорусы летят через Москву. Рейсами из аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево». Из «Внуково» самолетов нет. Покидать транзитную зону туристам нельзя. Потому из Минска за ними отправили чартер.

«Так как это чартерный рейс, понадобилось чуть больше времени для оформления документов и организационных вопросов по вылету в Минск», – заявила представитель национального авиаперевозчика Беларуси Ольга Герасенко.

Сейчас, по разным данным, за границей находятся более шести тысяч белорусов. Национальный авиаперевозчик не отменяет рейсы в страны Евросоюза, а также в Египет, чтобы всех вывезти. На борт берут и застрявших граждан России и других государств.

Необходимую помощь получили 2,5 тысячи человек. Сейчас решается вопрос о возврате туристов с курортов Индии.

Накануне глава МИД Беларуси Владимир Макей попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова помочь с возвращением на родину белорусских граждан через Россию.