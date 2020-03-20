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Генсек ООН заявил о необходимости снятия санкций США с Ирана для борьбы с коронавирусом

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Генсек ООН заявил о необходимости снятия санкций США с Ирана для борьбы с коронавирусом

 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня во время телефонного разговора с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил необходимость отмены санкций США в отношении Тегерана для противостояния коронавирусу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.

«Генсек ООН во время переговоров выразил солидарность с народом Ирана и подтвердил необходимость снятия санкций США в отношении Тегерана с целью борьбы с коронавирусом. В свою очередь Джавад Зариф поддержал заявление Антониу Гутерриша и поблагодарил за помощь, оказанную ООН», — цитируют российские журналисты сообщение.

12 марта министр иностранных дел Ирана заявил генеральному секретарю ООН, что США должны отменить все санкции в отношении Тегерана, поскольку они мешают борьбе с коронавирусом. В ответ генсек призвал все страны оказать Ирану поддержку в борьбе с заболеванием.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. 16 марта официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что санкции США и отдельных западных стран в отношении Ирана в условиях распространения коронавируса лишь усугубят ситуацию.

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 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня во время телефонного разговора с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил необходимость...
 
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