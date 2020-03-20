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Брестское «Динамо» отменило церемонию открытия нового сезона
20.03.2020 21:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 марта «Динамо-Брест» обещало болельщикам
В клубе последовали рекомендациям Минздрава Беларуси об ограничении проведения массовых мероприятий с международным участием.
Клуб приостановил продажу билетов, не увидев улучшения эпидемиологической ситуации. Дополнительные сложности создает невозможность привезти в Беларусь иностранных артистов из-за закрытия границ,
Денежные средства обладателям билетов будут возвращены. Возврат будет доступен онлайн с 21 марта.
Напомним, 20 марта команда в Бресте
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