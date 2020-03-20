Брестское «Динамо» отменило церемонию открытия нового сезона

Источник материала: Tut.by

27 марта «Динамо-Брест» обещало болельщикам торжественно открыть сезон-2020 большим шоу в спортивном комплексе «Виктория», а в качестве хедлайнера обещали певицу MARUV. Но мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В клубе последовали рекомендациям Минздрава Беларуси об ограничении проведения массовых мероприятий с международным участием.

Клуб приостановил продажу билетов, не увидев улучшения эпидемиологической ситуации. Дополнительные сложности создает невозможность привезти в Беларусь иностранных артистов из-за закрытия границ, сообщается на сайте «Динамо» .

Денежные средства обладателям билетов будут возвращены. Возврат будет доступен онлайн с 21 марта.

Напомним, 20 марта команда в Бресте сыграла вничью 1:1 первый матч 30-го чемпионата Беларуси против «Смолевичей».