За чемпионатом Беларуси по футболу теперь следит вся Европа

Источник материала: Полесская правда



Из-за распространения коронавируса практически все европейские футбольные чемпионаты были приостановлены. Исключение составляли турниры в Турции и Беларуси, однако в Турции недавно «сдались» и также отказались от футбола. Беларусь осталась единственной европейской страной, где еще не приостановлены национальные турниры.

— Критической ситуации нет. Вот и решили, что начинаем чемпионат своевременно, — заявил председатель АБФФ Владимир Базанов перед стартом высшей лиги, который состоялся 19 марта.

Белорусский чемпионат на данный момент — едва ли не единственный доступный турнир для европейских любителей футбола. И многие возможностью посмотреть футбол пользуются: это заметно по многочисленным публикациям в соцсетях, посвященным белфутболу.

Наибольший ажиотаж вокруг нашей высшей лиги возник у соседей. Украинский канал «Sport-1» и российский «Матч-ТВ» и вовсе приобрели права на показ матчей чемпионата Беларуси.

Пока неизвестно, как долго продлится чемпионат без остановки, но хочется верить, что ситуация не изменится, и у нас будет возможность смотреть матчи любимого турнира. Кстати, в первом туре произошло много сенсаций. Очки потеряли все лидеры: БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» проиграли, а брестское «Динамо» довольствовалось ничьей.

Подготовил Леонид РЕБКОВЕЦ.