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За чемпионатом Беларуси по футболу теперь следит вся Европа
21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Белорусский чемпионат на данный момент — едва ли не единственный доступный турнир для европейских любителей футбола. И многие возможностью посмотреть футбол пользуются: это заметно по многочисленным публикациям в соцсетях, посвященным белфутболу.
Наибольший ажиотаж вокруг нашей высшей лиги возник у соседей. Украинский канал «Sport-1» и российский «Матч-ТВ» и вовсе приобрели права на показ матчей чемпионата Беларуси.
Пока неизвестно, как долго продлится чемпионат без остановки, но хочется верить, что ситуация не изменится, и у нас будет возможность смотреть матчи любимого турнира. Кстати, в первом туре произошло много сенсаций. Очки потеряли все лидеры: БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» проиграли, а брестское «Динамо» довольствовалось ничьей.
Подготовил Леонид РЕБКОВЕЦ.
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