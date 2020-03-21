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За чемпионатом Беларуси по футболу теперь следит вся Европа

21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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За чемпионатом Беларуси по футболу теперь следит вся Европа
Из-за распространения коронавируса практически все европейские футбольные чемпионаты были приостановлены. Исключение составляли турниры в Турции и Беларуси, однако в Турции недавно «сдались» и также отказались от футбола. Беларусь осталась единственной европейской страной, где еще не приостановлены национальные турниры.

— Критической ситуации нет. Вот и решили, что начинаем чемпионат своевременно, — заявил председатель АБФФ Владимир Базанов перед стартом высшей лиги, который состоялся 19 марта. 

Белорусский чемпионат на данный момент — едва ли не единственный доступный турнир для европейских любителей футбола. И многие возможностью посмотреть футбол пользуются: это заметно по многочисленным публикациям в соцсетях, посвященным белфутболу.

Наибольший ажиотаж вокруг нашей высшей лиги возник у соседей. Украинский канал «Sport-1» и российский «Матч-ТВ» и вовсе приобрели права на показ матчей чемпионата Беларуси.

Пока неизвестно, как долго продлится чемпионат без остановки, но хочется верить, что ситуация не изменится, и у нас будет возможность смотреть матчи любимого турнира. Кстати, в первом туре произошло много сенсаций. Очки потеряли все лидеры: БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» проиграли, а брестское «Динамо» довольствовалось ничьей.

Подготовил Леонид РЕБКОВЕЦ.

 
 
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> Из-за распространения коронавируса практически все европейские футбольные чемпионаты были приостановлены. Исключение составляли турниры в Турции и Беларуси,...
 
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