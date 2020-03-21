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В Европе за сутки 17,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Европе за сутки 17,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом
В Европе за минувшие сутки зафиксировано 17,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Всего за сутки коронавирус подтвержден более чем у 24,2 тыс. человек, наибольшее число — 17,5 тыс. — в европейском регионе.

Общее число случаев заражения выросло до 234 тыс. В том числе почти 104,6 тыс. случаев зафиксировано в Европе — больше всего заболевших в Италии, Испании, Германии, Франции и Швейцарии.

Число летальных исходов достигло 9 840. В том числе 1 061 человек умер за последние сутки, из них 816 — в европейских странах.

ВОЗ также информирует, что в мессенджере WhatsApp появился чат-бот, предоставляющий данные по коронавирусу. Служба Health Alert доступна на английском, на следующей неделе будет представлена и на других языках. Этот чат-бот будет предоставлять последние новости и информацию о COVID-19, в том числе подробную информацию о симптомах и мерах защиты. Для использования сервиса нужно отправить слово Hi на номер +41-79-893-1892.

По информации  БелТА.

 
 
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