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Бизнесмен про визит Лукашенко: на вирус не тестировали, «колхозы» не вручали

21.03.2020 10:49 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Производителя медтехники и систем охраны Adani посетил с визитом президент. dev.by связался с основателем и гендиректором компании Владимиром Линевым, чтобы узнать, как всё прошло.

Бизнесмен про визит Лукашенко: на вирус не тестировали, «колхозы» не вручали
Информагентства сообщили, что Александр Лукашенко предложил частнику взять под управление некоторые государственные предприятия.

— Тут не совсем точно сформулировано, — сказал Владимир Линев. — Речь шла о заказах, а не о «взять под управление». Мы готовы работать с госпредприятиями, размещая у них заказы на производство комплектующих, если они сами к этому готовы.

Как можно вытянуть предприятие, «взяв» его? Его можно только разрушить и построить новое. За уши никого не вытянешь — я об этом сказал.

То есть это не история из разряда «возьмите колхоз»?

Нет, о чём вы! Вопрос в другом: нам нужны организации, которые бы выполняли наши заказы. Мы готовы разместить, дать объёмы и конкурентные цены. Но только в том случае, если они в состоянии их выполнить. Мы заинтересованы во внутренней кооперации, наши потребности превосходят наши мощности. Вопрос лишь в том, готовы ли эти предприятия производить качественную продукцию по конкурентным ценам. 

Что это за комплектующие и что за предприятия?

Железки: болты, гайки, более сложные детали. Речь шла не о каких-то конкретных предприятиях, а в целом об отрасли промышленности. Мы работаем с частными предприятиями, которые в гараже очень хорошо точат детали по хорошей цене. В отличие от государственных, которые выставляют цену в 10 раз выше. Мы многим заводам предлагаем кооперацию, но они к ней не готовы.

Вам предлагают от частников уйти на заводы?

Нет. Мы никуда уходить не собираемся. Готовы ли вы платить за коробок спичек 10 копеек, если он стоит 1 копейку? Тут то же самое: никто никого не заставляет платить в 10 раз больше. Хотите производить спички? Пожалуйста — вот вам копейка, производите.

Кроме этого, Александр Лукашенко поручил гендиректору Adani взять на личный контроль оснащение белорусских медучреждений томографами. «Главное — ты свой, ты на месте и это дешевле», — цитирует президента пресс-служба. Обсуждается возможность того, чтобы компания Adani взяла под централизованное сервисное обслуживание всю свою технику, которая сейчас работает в медучреждениях (только рентген-аппаратов по стране около 850). Это должно сэкономить время и исключить длительный простой оборудования.

Обсуждались и тендерные закупки, польза от соревнования и прямых поставок. «Возможны прямые поставки, если отечественный производитель предлагает выгодную цену, — пишет пресс-служба и передаёт слова президента: «Но тогда надо не о своем кармане заботиться, а по-хозяйски искать, как де е купить качественный товар».

 — Речь идёт о западных производителях, которые вовсю используют элементы недобросовестной конкуренции, — пояснил Владимир Линев. — Чтобы вышибить конкурентов с рынка, они готовы поставить за ноль [рублей]. Речь о том, чтобы отдать преимущество своему производителю, другими словами, полюбить его.

«Взять на контроль» — имеется в виду, чтобы не закупали импортную технику, чтобы потом не появлялись публикации о делах вроде «дела медиков».

Вы рады такому предложению?

Мы выступаем за добросовестную конкуренцию, не просим никаких льгот и преференций. На 85% мы работаем на внешних рынках.

Если бы работали на внутренний рынок, то были бы заинтересованы в лоббировании, но нам это не нужно.

Мы также работаем в Беларуси. На нашей технике 4,5 млн человек проходят обследование каждый год. И если мы импортозамещаем продукцию, то не на словах (сделали дороже западного аналога), а на деле (в два раза дешевле западного аналога). Мы заинтересованы в прозрачных тендерах, потому что они показывают честную цену. 

Что касается «обратить внимание»… Когда западные производители представлены оффшорами и мы не понимаем, что это за юрлица, то бой не может быть честным. Жирный кот может отдать кусок мяса другой стране (Речь о демпинге. — Прим. dev.by), для него это небольшая потеря. А вот для котёнка… Но мы котёнком себя не считаем.

Что означает для Adani наступающий кризис?

Мы пережили все кризисы, и даже в эти времена показывали рост. Когда предприятие занимается не коммерцией, а производством, оно будет в выигрыше. Хотя, может, как и всем в экономике, придётся подзатянуть пояса.

Кризисы приводят к равновесию между количеством денег и товаров. Этот кризис съедает огромное количество лишних денег и убирает с рынка спекулянтов — тех, кто делает деньги из воздуха. 

Естественно, это приведёт к неким колебаниям, система не может мгновенно войти в равновесие, но потом ситуация выровняется.

Кризисы приходят и уходят. Если предприятию есть чем заняться, кроме спекуляции, то предприятие всегда выживет.


Ваше медоборудование попадёт в конъюнктуру рынка на фоне пандемии?  

Нет, ну почему? Жизнь и здоровье людей всегда стоит на первом месте, а коронавирусы приходят и уходят. Я его называю «инфовирусом», который кем-то создан. Вот увидите, через год о нём начнут говорить именно в таком контексте.

Кстати, вас протестировали перед встречей?

Да нет, о чём вы говорите! 

Вы много летаете.

Сейчас прекратились выставки, поэтому командировки пришлось отменить. Мир закрылся. Мы работаем в две смены — всегда в таком графике. По статистике, сейчас число заболевших на предприятии ниже, чем когда-либо.

Adani ведь не может перейти на удалёнку, как софтверные компании.

Нет. А зачем переходить? Это глупости. На сегодня у нас болеет 2-3% сотрудников, а в предыдущие годы в сезон вирусных заболеваний было в 5 раз больше. Это все кому-то выгодно: рынок себя выравнивает, денег на нём — огромное количество, их некуда засунуть, вот они «засунули в коронавирус.

На предприятии какие-то дополнительные меры приняты?

Нет. Никаких дополнительных мер. Меры безопасности — это общая культура. Можно сморкаться в рукав, а можно в платок. Заниматься санитарным просвещением? Люди разумные, имеют высшее образование — каждый принимает решение для себя.

Когда меня спрашивают, что делать, я советую: покупаете пять масок, включаете телевизор и смотрите. Главное — регулярно меняете маски.
 
 
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Производителя медтехники и систем охраны Adani посетил с визитом президент. dev.by связался с основателем и гендиректором компании Владимиром Линевым, чтобы узнать,...
 
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