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Россия поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

21.03.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На заседании по вопросам поставок нефти 21 марта Александр Лукашенко заслушал доклад о работе белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Ему было доложено, что российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. В чем именно заключались предложения, пока не сообщается.

На встречу приехали все члены рабочей группы, созданной специально для мониторинга ситуации, под руководством Игоря Сергеенко – главы администрации президента, передает пресс-служба нгавы государства.

Лукашенко поручал рабочей группе принимать меры по загрузке белорусских НПЗ. Она каждую неделю проводит заседания и докладывает главе государства о проделанной работе.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» - спросил глава государства.

Сергеенко подтвердил, что предложения РФ были рассмотрены рабочей группой.

После совещания у президента глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что в стране формируется сырьевой пакет для НПЗ на 2 квартал.

По его словам, в ближайшее время, «когда сформируем пакет предложений из всех источников, тогда уже можно будет говорить об окончательном ценообразовании». Главное, чтобы заводы были загружены эффективно.

Нефть зависит от рынков и обстоятельств и связана с огромным количеством факторов.

«Поэтому в абсолюте цену не называю. Это, скажем так, формульное ценообразование. Будем, безусловно, вырабатывать решения по наиболее эффективному ценообразованию», - заявил глава концерна.

Напомним, на фоне вспышки коронавируса договоренности стран ОПЕК+ о снижении добычи сырья провалились. В результате Нефть на торгах марки Brent 9 марта резко подешевела на 22%. Стоимость одного барелля нефти марки Brent на открытии торгов 9 марта составила $38, тогда как на закрытии торгов накануне она стоила $46. Разница составила $32,5.

9 марта Румас заявил, что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.

Стороны так и не договорились о поставках нефти в Беларусь. 3 марта глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков признал, что договоренностей о поставках нефти с крупными российскими поставщикам нет.

В этот же день Александр Лукашенко провел совещание по нефти, где заявил, что Беларуси необходимо искать новых поставщиков нефти, налаживать логистику, диверсифицировать поставки, чтобы «не ползать 31 декабря на коленях».

В конце 2019 года на переговорах президентов Беларуси и РФ вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

 
 
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На заседании по вопросам поставок нефти 21 марта Александр Лукашенко заслушал доклад о работе белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Ему было доложено,...
 
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