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Россия поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти
21.03.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
На заседании по вопросам поставок нефти 21 марта Александр Лукашенко заслушал доклад о работе белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Ему было доложено, что российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. В чем именно заключались предложения, пока не сообщается.
На встречу приехали все члены рабочей группы, созданной специально для мониторинга ситуации, под руководством Игоря Сергеенко – главы администрации президента,
Лукашенко поручал рабочей группе принимать меры по загрузке белорусских НПЗ. Она каждую неделю проводит заседания и докладывает главе государства о проделанной работе.
«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» - спросил глава государства.
Сергеенко подтвердил, что предложения РФ были рассмотрены рабочей группой.
После совещания у президента глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что в стране формируется сырьевой пакет для НПЗ на 2 квартал.
По его словам, в ближайшее время, «когда сформируем пакет предложений из всех источников, тогда уже можно будет говорить об окончательном ценообразовании». Главное, чтобы заводы были загружены эффективно.
Нефть зависит от рынков и обстоятельств и связана с огромным количеством факторов.
«Поэтому в абсолюте цену не называю. Это, скажем так, формульное ценообразование. Будем, безусловно, вырабатывать решения по наиболее эффективному ценообразованию», - заявил глава концерна.
Напомним, на фоне вспышки коронавируса договоренности стран ОПЕК+ о снижении добычи сырья провалились. В результате Нефть на торгах марки Brent 9 марта
9 марта Румас
Стороны так и не договорились о поставках нефти в Беларусь. 3 марта глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков
В этот же день Александр Лукашенко
В конце 2019 года на переговорах президентов Беларуси и РФ вопрос цены на нефть
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На заседании по вопросам поставок нефти 21 марта Александр Лукашенко заслушал доклад о работе белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Ему было доложено,...
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