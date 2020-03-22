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COVID-19: в Италии новый печальный рекорд, в Британии прогнозируют до 500 тысяч смертей, если не принять меры

22.03.2020 00:39 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Италия побила свой же печальный рекорд по количеству умерших от коронавируса. За минувшие сутки в стране от COVID-19 умерли 793 человека, сообщает Министерство здравоохранения страны.


Фото: Reuters

За сутки в Италии коронавирус подтвердили у 6557 человек. Общее число заразившихся теперь составляет 53 578 человек. Общее количество умерших достигло 4825 человек. День назад в Италии также был также зафиксирован очередной рекорд смертности от коронавируса — погибли 627 человек.

Стоит отметить, что за минувшие сутки существенно возросло количество выздоровевших — на 943 человека и сейчас оно составляет 6072 человека.

  • По данным ВОЗ, число заболевших в мире за сутки увеличилось на 32 тысячи человек и достигло 266 073. Число смертельных случаев выросло на 1344, до 11184. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе — соответственно 128 541 и 6000 случаев.
  • В Испании 69 известных ученых в открытом письме правительству призвали еще сильнее ограничить свободу передвижения. Иначе, по их мнению, неизбежный крах системы здравоохранения может произойти «в районе 25 марта». Страна, 18% населения которой старше 65 лет, уже серьезно пострадала от пандемии коронавируса: подтверждено более 25 тысяч случаев заболевания, умерли 1375 человек.
  • В Великобритании число подтвержденных случаев заражения за сутки возросло почти на тысячу и составило 5018 человек. При этом количество летальных исходов увеличилось на 56, до 233. Как пишет Би-би-си, согласно компьютерной модели, разработанной в Имперском колледже Лондона и используемой для информирования правительства, в стране от коронавируса может погибнуть полмиллиона человек, если не принять превентивных мер.
  • В Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией — это на шесть больше, чем сутками ранее. Все шесть новых случаев зарегистрированы в Киеве. С 23 марта в столице Украины прекращают пассажирские перевозки. Режим чрезвычайной ситуации введен в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве.
  • В России за сутки зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 306 человек. Роспотребнадзор заявил, что в Москве с 21 марта фитнес-клубы, бассейны и аквапарки обязаны прекратить допуск посетителей.
  • В Беларуси Минздрав сообщил о 76 подтвержденных случаях коронавируса. 15 пациентов уже выписаны из больницы.

 
 
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Италия побила свой же печальный рекорд по количеству умерших от коронавируса. За минувшие сутки в стране от COVID-19 умерли 793 человека.
 
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