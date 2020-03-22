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Британские медики: внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса

22.03.2020 00:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Внезапная потеря обоняния может быть еще одним симптомом заражения новым типом коронавируса, говорится в заявлении Британской ассоциации оториноларингологии (ENT).


Фото: Reuters

Этот симптом может проявляться при отсутствии других признаков заболевания, то есть такие пациенты могут быть скрытыми носителями COVID-19, отмечают медики.

По данным организации, есть убедительные доказательства, что этот симптом появлялся у коронавирусных пациентов в Южной Корее, Китае и Италии.

В Великобритании, США, Франции и северной Италии отмечается внезапный рост случаев аносмии, говорится в совместном заявлении профессора Клэр Хопкинс из Британского общества ринологов и профессора Нирмала Кумара из ассоциации оториноларингологии

«Эти пациенты могут быть одними из ранее неизвестных скрытых носителей, которые способствовали быстрому распространению COVID-19, — говорится в заявлении. — К сожалению, симптомы этих пациентов не соответствуют нынешнему критерию для сдачи анализов или самоизоляции».

Врачи рекомендуют учитывать этот симптом как один из инструментов для обнаружения коронавирусных пациентов, не страдающих от высокой температуры или сухого кашля.

«Существует вероятность, что если любого взрослого с аносмией, но без других симптомов попросят самоизолироваться на семь дней […], мы могли бы уменьшить количество бессимптомных больных, которые продолжают действовать как переносчики, не осознавая необходимости самоизоляции», — говорят в ENT.

Ранее 62-летняя заместитель министра здравоохранения Британии Надин Доррис, переболевшая коронавирусом, рассказала, что потеряла обоняние и вкус после болезни.

Кроме того, об аносмии как о симптоме коронавируса говорил немецкий вирусолог профессор Хендрик Стрик. По его словам, потеря вкуса и обоняния на несколько дней наблюдалась у двух третей поступавших к нему пациентов.

По данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 32 тысячи новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения достигло 266 тысяч, скончались более 11 тысяч человек.

 
 
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Этот симптом может проявляться при отсутствии других признаков заболевания, то есть такие пациенты могут быть скрытыми носителями COVID-19, отмечают медики.
 
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