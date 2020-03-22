Президент Израиля начал читать детям сказки онлайн, чтобы родители могли передохнуть во время карантина

Источник материала: Tut.by

Президент Израиля Реувен Ривлин, которого в стране называют «национальным дедушкой», предложил израильским родителям «короткий перерыв» — и начал читать сказки для их детей, находящихся в карантине. Об этом сообщает mel.fm .



Фото: stmegi.com

«Я знаю, что это нелегкое время и что дети дома, даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг „Сдается квартира“. Читайте вместе со мной, всей семьей или просто с детьми (и не торопитесь выпить кофе или взять телефон)», — обратился к соотечественникам президент.

В Израиле в ночь на 20 марта для предотвращения распространению коронавируса ввели семидневный режим чрезвычайного положения. Жителям страны запрещено выходить из дома без необходимости. Кроме того запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Нельзя принимать гостей, запрещено собрание более 10 человек, в лифте можно ездить только по одному. За нарушение — положен штраф.

По данным онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), в Израиле подтверждено 883 случая заражения коронавирусом. Умер 1 человек.