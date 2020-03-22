Надо ли отчитываться за криптовалюту или проданную машину? Осталось 10 дней для подачи деклараций

Источник материала: Tut.by

До 31 марта белорусам, которые в прошлом году получили доход и не уплатили с него налоги, нужно подать налоговые декларации. В первую очередь это может относиться к тем, кто продавал недвижимость, траспортные средства, получал доход из-за границы или крупные денежные подарки. FINANCE.TUT.BY с помощью специалистов собрал ответы на вопросы о том, кому нужно подать декларации и какой налог нужно платить в разных ситуациях.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда нужно подать налоговую декларацию и заплатить налог? Подать декларацию о доходах за 2019 год нужно до 31 марта 2020 года. Заплатить причитающийся налог — до 1 июня 2020 года.

Где можно подать налоговую декларацию? Во-первых, сделать это можно в любом налоговом органе вне зависимости от места жительства. Как рассказал начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, чтобы «создать благоприятные условия по декларированию доходов», в этот период налоговые работают по продленным графикам: по будним дням — с 9.00 до 19.00, а также в субботы 21 и 28 марта с 9.00 до 13.00. Режим работы налоговых инспекций можно проверить на сайте nalog.gov.by. Во-вторых, подать декларацию можно в электронном виде. Если вы собираетесь сделать это впервые, то зайти в налоговую с удостоверением личности все-таки придется, чтобы получить логин и пароль от личного кабинета плательщика. После этого все можно будет сделать дистанционно. К слову, с прошлого года налоговые органы ввели такую услугу, как предварительное заполнение налоговой декларации на основании имеющихся в распоряжении налоговых органов сведений. К ним относится доход от продажи недвижимости (эту информацию налоговики получают от Государственного комитета по имуществу), транспортных средств (от ГАИ), а также денежные переводы из-за границы (информацию о них передают банки, почта, службы денежных переводов). — Гражданину необходимо сверить предварительно заполненную декларацию. Если есть необходимость внесения каких-то изменений или дополнений — внести. Если ли же информация заполнена правильно, соответственно, ее нужно подписать и в электронном виде отправить, — объясняет Михаил Рассолько.

Нужно ли подавать декларацию, если в прошлом году продал квартиру? — Декларацию должны подать те граждане, которые в течение пяти календарных лет реализовали более одной квартиры, одного жилого дома, одной дачи, одного садового домика, одного гаража, одно машиноместа, одного земельного участка, — перечисляет Михаил Рассолько. — Теперь появилась еще одна новая категория — объект незавершенного строительства, который находится на земельном участке, предоставленном для строительства жилого дома, садоводства, дачного строительства. Под реализацией в данном случае понимается не только продажа, но и обмен, а также доля в праве собственности на имущество. Таким образом, подавать декларацию нужно в том случае, если за последние пять лет вы продали, например, две квартиры. При этом при расчете суммы налога будет учитываться документально подтвержденная сумма, потраченная на покупку проданной квартиры. Налог нужно будет заплатить с разницы между суммами, за которую вы ее купили и за которую продали (если продали дешевле, платить налог не нужно).

Нужно ли подавать декларацию, если за последние пять лет продал квартиру и дачу? — Нет. Каждый вид имущества учитывается отдельно. Если было продано по одному объекту имущества, обязанности предоставлять декларацию у гражданина нет, — говорит Михаил Рассолько.

Нужно ли подавать декларацию, если в прошлом году продал машину? — Декларацию нужно представить лицам, реализовавшие в течение одного календарного года более одного автомобиля или другого механического транспортного средства, — объясняет Михаил Рассолько. — Если были проданы автобус или грузовой автомобиль, декларация подается независимо от их количества. Опять же, при подсчете суммы налога учитываются документально подтвержденные расходы на приобретение второго автомобиля и сумма, за которую он был продан. Налог нужно заплатить с разницы. Если автомобиль был продан дешевле, чем куплен, платить налог не нужно.

Я получил в подарок деньги. Нужно ли мне заполнять декларацию и платить налог? Полностью освобождаются от налогов подарки от близких родственников и от тех, с кем вы состоите в отношениях свойства. Близкие родственники — это родители или усыновители, дети (в том числе усыновленные или удочеренные), родные братья и сестры, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, правнуки и супруги. Люди, с которыми вы состоите в отношении свойства — это близкие родственники со стороны супруга или супруги. Соответственно, если вы получили подарок от кого-то из них, то подавать декларацию и платить налог не нужно вне зависимости от суммы. Подарки от других людей не будут облагаться налогом в том случае, если они не превышают определенную сумму. В 2019 году это 6569 рублей. — Если доходы были получены в виде подарка в этом пределе, они освобождаются от налогообложения, декларацию подавать не нужно. Если сумма была получена с превышением, то декларируется превышение и с него уплачивается подоходный налог, — поясняет Михаил Рассолько.

А если это были не деньги, а дорогая вещь (например, техника или машина)? Как и денежные, такие подарки от близких родственников или тех, с кем вы состоите в отношениях свойства, не будут облагаться налогом вообще, от всех остальных — если они не превысили 6569 рублей за прошлый год в общей сумме.

Как правильно задекларировать доход из-за границы? Если вы уезжали на заработки за границу, то в первую очередь все будет зависеть от того, сколько времени вы там провели. — Если гражданин Беларуси находился на территории страны более 183 дней, то он признается налоговым резидентом, — объясняет Михаил Рассолько. — Соответственно, при получении доходов на него возлагается обязанность по представлению деклараций и уплате налога. И если он на какой-то промежуток времени уезжал в другую страну или получал доходы от организаций удаленным способом, то у него есть обязанность подать декларацию и уплатить налог. Михаил Рассолько подчеркивает, что, если вы получили доход из-за границы, подавать декларацию нужно, даже если «была заработана небольшая сумма». Если с заграничного дохода вы уже заплатили налог в той стране, где его получили, то повторно платить ничего не придется. Но все равно нужно подать декларацию и подтвердить, что налог был уплачен. — С учетом того, что не всегда в какой-то стране можно оперативно получить такое подтверждение, гражданин может представить сначала просто документ от организации, в которой он получал доход, без подтверждения налоговых органов. Но у него есть год, чтобы заверить этот документ в налоговом органе. Если через год он не сможет подтвердить уплату налога, эта сумма не будет ему зачтена, — подчеркивает Михаил Рассолько. — Что касается России, то с ними у нас есть информационный обмен. Мы получаем информацию о выплаченных нашим гражданам доходах и размерах уплаченных налогов, поэтому в ряде случаев нет необходимости обращаться за подтверждением.

Если за границей я заплатил налог по более высокой ставке, мне вернут разницу? Нет, не вернут. — Просто у гражданина не будет налога к доплате, — поясняет Михаил Рассолько.

Если я сделал работу для иностранного заказчика, а он заплатил мне электронными деньгами, как мне подать декларацию и заплатить налог? — Абсолютно не важно, в какой форме человек получил доход, — говорит налоговый консультант Марина Григорчук. — В декларации можно указать, что деньги были зачислены на электронный кошелек, указать даты и суммы поступлений, а потом точно так же уплатить подоходный налог, как в случае получения обычного банковского или денежного перевода.

Если я заработал на криптовалютах, надо ли платить налог? Марина Григорчук комментирует, что криптовалюты — это «эфемерная вещь». — Они не привязаны к реальным деньгам, ничем не обеспечены, потому и рассматриваются как личное имущество. А доходы от реализации личного имущества не облагаются налогом, — говорит эксперт.

Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если получил наследство? — Доходы от наследства полностью освобождаются от подоходного налога, — говорит Михаил Рассолько.

Нужно ли подавать декларацию, если выиграл в лотерею или получил приз? Подавать налоговую декларацию в случае какого-либо выигрыша или приза не нужно. Выигрыши в лотереях, которые внесены в Государственный реестр лотерей и Государственный реестр электронных интерактивных игр, освобождаются от уплаты налога. Если же вы выиграли приз в розыгрыше, который проводила какая-либо организация (например, торговая сеть), то налог заплатить придется в том случае, если стоимость приза превышает 131 рубль. Налог насчитывается на сумму превышения. — Организаторы таких розыгрышей, как правило, выступают в роли налоговых агентов и сами перечисляют налог государству от вашего имени. Если вы выиграли какую-то денежную сумму, превышающую 131 рубль, то организаторы выдадут ее вам за вычетом подоходного налога, — комментирует Марина Григорчук. — Если же организатор розыгрыша не перечислил налог от вашего имени, то вам придет извещение о необходимости его уплатить.

Нужно ли подавать налоговую декларацию, если в 2019 году у меня были крупные покупки? Нет. До 31 марта белорусам нужно подать налоговую декларацию за прошлый год, но существует еще и другой вид декларирования — декларация доходов и имущества. — Она заполняются по требованию налоговых органов, если у них возникли какие-либо вопросы в части соответствия доходов и расходов гражданина, — поясняет Михаил Рассолько. Также нужно иметь в виду, что у деклараций доходов и имущества нет каких-то сроков или дедлайнов. Заполнить ее могут попросить в любое время года.

Что будет, если я не подам налоговую декларацию? Ответственность за это предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Размер штрафа зависит от того, нужно ли вам доплачивать налог и на сколько вы просрочили подачу декларации. — Непредставление декларации при наличии подлежащей к уплате суммы налога и просрочке более трех рабочих дней либо при отсутствии подлежащей суммы налога и просчрочки более 12 месяцев влечет наложение штрафа в размере 2 базовых величин с увеличением на 0,5 базовой величины, но не более 10 базовых величин, — комментирует Михаил Рассолько. — Если человек нарушит срок представления декларации и подаст ее позже, но добровольно, предусмотрено уменьшение штрафа в два раза. Есть штраф и за несвоевременную уплату налога (это, напомним, нужно сделать до 1 июня). Он тоже прописан в Кодексе об административных правонарушениях. — Это 15% от суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины. Если усматривается умышленное нарушение, то 20% от суммы и не меньше 10 базовых величин. За каждый день просрочки начисляется пеня, — говорит Михаил Рассолько. К слову, в прошлом году к ответственности за несвоевременную подачу декларации и неуплату налога были привлечены более 3,5 тысяч человек.