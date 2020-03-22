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Как Южная Корея смогла избежать итальянского сценария и не вводила карантин

22.03.2020 07:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если бы белорусские власти в борьбе с коронавирусом действовали так же, как большинство стран, нам всем было бы спокойнее. Именно то, что белорусские власти идут своим путем и не вводят карантин, вызывает у людей панику и недоверие. Нам говорят, что карантин не нужен, что не все страны его вводили. Это правда, но...

Как Южная Корея смогла избежать итальянского сценария и не вводила карантин
Дезинфекция рынка в городе Тэгу
После Китая от эпидемического поражения вирусом COVID-19 должна была пострадать Южная Корея. Еще три недели назад такой сценарий казался неизбежным после того, как один-единственный человек заразил несколько тысяч, а те разнесли инфекцию по стране. Однако властям удалось не допустить худшего. 

История «пациентки 31»


Первые случаи инфицирования новым коронавирусом в Южной Корее cлучились 20 января - через три недели после того, как о болезни официально сообщил Китай. Место инфицирования у этого и последующих больных локализовалось четко. Китаянка приехала из Уханя. Кореец, вернулся из командировки в Ухань. Кореец, заразился в ресторане от одного из приезжих из Уханя. Китаец, посещал в Японии больного. И так далее и тому подобное. Медицинские службы госпитализировали больных, тестировали тех, кто с ними контактировал, и дезинфицировали соответствующие помещения.

В таком режиме Южная Корея успешно продержалась до 18 февраля. Ситуация выглядела вполне контролируемой - только тридцать пациентов, нет смертей, десять выздоровевших.

А потом появился «пациент номер 31». Точнее, пациентка - 61-летняя женщина из Тэгу, четвертого по величине города Южной Кореи.

Примечательно, что в больнице она оказалась вовсе не из-за симптомов гриппа или коронавируса - а после небольшого ДТП. 7 февраля с симптомами головной боли она сама прибыла в госпиталь - и несколько раз выбиралась из него на религиозную службу в церкви Синчонджи - массовой, но закрытой для посторонних конфессии. Службы в ней не просто происходили в замкнутом пространстве, но и предусматривали физические контакты между верующими.

Именно такие церемонии несколько раз посещала будущая «пациентка 31». На третий день лечения у нее появилась лихорадка. Врачи сделали тест на грипп - результат отрицательный. И только на восьмой день пребывания «пациентки 31» в больнице у медиков появилось подозрение, что это может быть коронавирус. Но женщина категорически отрицала такую ​​возможность: она не ездила за границу и не контактировала - как ей казалось - с теми, у кого обнаружили COVID-19. Поэтому вместо теста она села в такси и отправилась на ланч с приятельницей в гостиничный ресторан. А на следующий день снова посетила церковную службу.

И только 17 февраля женщина согласилась пройти тест. А на следующий день стала «пациенткой 31». Немедленная проверка других верующих, с которыми она контактировала, обнаружила, что более тысячи имеют характерные для  коронавируса симптомы. У сотен тесты подтвердили инфицирования. Впоследствии эп емслужба Южной Кореи установила, что около 0% всех аев инфицирования COVID-19 в стране были связаны с заражением в церкви Синчонджи.

Борьба на опережение


Уже 28 февраля - через 10 дней после обнаружения «пациентки 31» - в Южной Корее было более двух тысяч зарегистрированных случаев больных с новым коронавирусом. В то время динамика однозначно указывала на повторение китайского сценария. И все шло к тому, что эпидемический кошмар, который сейчас происходит в Италии, должен произойти в Корее двумя неделями ранее.

Впрочем, Южная Корея сделала невозможное - остановила рост количества заболеваний и вернула его на контролируемый уровень. Об этом свидетельствует так называемый показатель удвоения случаев - за какой период времени количество инфицированных в стране удваивается. Сейчас он в Корее составляет 17 дней. А в двадцатых числах февраля удвоение случаев происходило ежесуточно (для сравнения - по состоянию на 19 марта в США количество больных удваивалась за два дня, в Италии, Франции и Германии - по четыре дня).

При этом в стране не вводили таких драконовских карантинных мероприятий, как в соседнем Китае. Так, город Тэгу не закрывали полностью. Но были отменены занятия в школах, а работникам, присутствие которых на работе не было критически важным, приказали сидеть дома. Были закрыты на карантин военные базы - в том числе и американские, где тоже произошли случаи заражения. Однако рестораны и частные бизнес-заведения продолжили работать.

Как южнокорейским властям это удалось? Прежде всего, следует заметить, что они учли негативный опыт предшественников, неэффективно и медленно отреагировавших на предыдущую эпидемическую вспышку MERS в 2015-м. В этот раз чиновники не тянули. 27 января, когда в стране было всего четыре случая заболеваний, министерство здравоохранения отозвало из новогодних отпусков более 20 медицинских компаний. Им поставили четкую задачу: срочно разработать эффективный тест на новый коронавирус. Власть, в свою очередь, гарантировала максимально быструю сертификацию и финансирование. Здесь она шла на риск: тесты, которые не прошли полного цикла контроля, могли оказаться неэффективными. 

Но риск оказался оправданным. Первая компания получила сертификат на готовый тест через неделю, другие - сразу после того. Поэтому на время появления «пациентки 31» в распоряжении властей были десятки тысяч тестовых комплектов. И десятки лабораторий, готовых их обрабатывать (впоследствии их количество выросло до более ста).

В стране развернули 633 пункта тестирования. Важно: кроме традиционных локаций при клиниках, корейцы изобрели новую форму проверки - автомобильную, которая действовала по принципу заказа еды в Макдональдсе. Водитель подъезжал к мобильному пункта тестирования, в нем мерили температуру дистанционным инфракрасным термометром, давали заполнить анкету, а потом брали мазки из носа или горла.



Тестирование на коронавирус по принципу МакДрайв - когда заказываешь бургер из машины

Пункт мог обрабатывать до десяти человек в час - вдвое быстрее, чем в оперативные клинике. В клиниках после каждого пациента приходилось дезинфицировать помещения - а это как минимум 10 минут. Машины же дезинфекции не нуждались.

Был и третий вид пунктов проверки - их устанавливали на улице вблизи зданий с вновь открывшимися случаями инфекций. То есть, люди, которые там жили или работали, сразу понимали, что носитель инфекции был поблизости - а значит, надо провериться.

А еще корейцы правильно решили вопрос оплаты за тестирование. Оно не было бесплатным - плата составляла около 160 000 вон, или 134 доллара. Но если проверяли так называемых контактных лиц и тест оказался положительным, пациенты за них не платили.

Как следствие, Южная Корея, страна с 51-миллионным населением, смогла проверить на инфекцию более 250 000 своих граждан. Страна выполнила 3600 тестов на миллион человек - для сравнения, в США в аналогичный период времени этот показатель составлял 5 на миллион. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что именно массовое тестирование остановило распространение эпидемии в стране. А еще оно уменьшило смертность - как минимум по двум причинам. Во-первых, в Южной Корее выявляли людей, у которых болезнь проходила бессимптомно или легко, и в больницы они не ходили. Соответственно, пропорция тех, кто болел, к тем, кто умер, была меньше, чем там, где тестировали только людей с острыми симптомами. И во-вторых, массовое тестирование обеспечивало ранний контроль за течением болезни. Человек, зная, что у него именно коронавирус, при ухудшении состояния не ожидал, что все вот-вот пройдет, как во время гриппа.


Учет и контроль


Для эффективного массового тестирования нужно было знать, где именно его проводить - и не только постфактум, когда болезнь уже проявилась, но и превентивно. Здесь корейский подход был похож на китайский: власть активно применяла методы цифрового слежения за населением. Проверялись маршруты и контакты всех инфицированных - через данные мобильных телефонов, записи уличных видеокамер с системой распознавания людей и информацию о платежах кредитной картой. Эти данные наносились на открытую для всех карту на правительственных сайтах. Люди, которые находились в одном районе с инфицированным, получали текстовое сообщение на смартфон. И могли самостоятельно проверить на карте риск контакта и при необходимости пройти тест.

Впрочем, среди населения были и саботажники. Больше всего - среди прихожан церкви Синчонджи. Их поощряли вербовать новых членов, не называя своего вероисповедания - соответственно, они отказывались говорить, кто был на «коронавирусных" службах. Показательная история: один из городских чиновников Тэгу признался, что является верующим Синчонджи, только после того, как у него диагностировали вирус. Другие сектанты отказывались проходить тест, бежали из больниц и тому подобное. Чтобы установить реальную картину, полиции пришлось обыскивать храм и допрашивать лидера культа. А сейчас местные власти подали иск и хотят его посадить. Не за то, что в храме заразились люди, а за то, что он поощрял сокрытия этого инцидента.

И все-таки «мягкий карантин» уступает по эффективности «жесткому» - в Китае новых случаев заболевания меньше, чем в Южной Корее. И остается угроза новых вспышек. Так, 19 марта количество вновь выявленных в сутки инфицированных людей выросло в полтора раза - с 93 до 152. Впрочем, такие всплески заражений страна может контролировать. Но при этом в Южной Корее не произошло обвала экономики - а это может иметь более тяжелые последствия, чем сама эпидемия.

В Беларуси про экономику подумали. А вот что касается всего остального, то увы...

Перевод в украинского: "Белорусский партизан" 
 
 
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Если бы белорусские власти в борьбе с коронавирусом действовали так же, как большинство стран, нам всем было бы спокойнее. Именно то, что белорусские власти идут...
 
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