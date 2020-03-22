ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С 1 апреля в Беларуси увеличится базовая арендная величина, хотя бизнес просил о поддержке и заморозке цен на время коронавируса

22.03.2020 08:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 1 апреля базовая арендная плата будет составлять 17 рублей 85 копеек. Соответствующее решение принято Совмином Беларуси 20 марта 2020 года под номером № 162, сообщается на сайте правительства. Рост составит 95 копее, то есть на 5,6 %.

При этом 16 апреля республиканская конференция предпринимателей направила главе Администрации президента Игорю Сергиенко и премьер-министру Сергею Румасу письмо с просьбой поддержать бизнес в условиях потери доходов и клиентов из-за вспышки коронавируса.

В частности, в письме говорилось о необходимости заморозить арендную плату и перенести на 1-2 года оплату налогов, пени, штрафов и взносов в ФСЗН.

Базовая арендная величина применяется для расчета арендной платы за площади, которые принадлежат госорганизациям. Такими считаются объекты хозобществ с долей государства более 50% акций, зданий, сооружений, капитальных строений, изолированных помещений и машиномест.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 апреля базовая арендная плата будет составлять 17 рублей 85 копеек. Соответствующее решение принято Совмином Беларуси 20 марта 2020 года под номером № 162, сообщается...
 
Новости дня
Новости
 
Шесть ложных сообщений про коронавирус, которые массово рассылают белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика