Футбольные лиги расставили по убыванию

Потери футбольных клубов из пяти крупнейших лиг мира — английской, немецкой, испанской, итальянской и французской — от приостановки их первенств могут в сумме составить €4 млрд. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном аудиторской компанией KPMG. Больше всех, естественно, потеряет самая богатая лига мира — английская. Ее потенциальные потери достигают €1,25 млрд. Впрочем, нужно отметить, что авторы работы исходят из предположения, что национальные первенства вообще не будут возобновлены. Однако, если чемпионаты так или иначе будут доиграны, потери, очевидно, будут значительно меньше.





Аудиторская компания KPMG обнародовала исследование, в котором оцениваются потенциальные потери пяти ведущих футбольных чемпионатов мира от вызванной эпидемией коронавируса приостановки их первенств. Они при наиболее неблагоприятном развитии ситуации могут достичь €4 млрд.





Отметим, что в исследовании KPMG больше вопросов, чем ответов.





В частности, авторы доклада отмечают, что на данный момент ни они, ни руководители лиг не знают, будут ли доиграны чемпионаты, а если будут, то в каком формате.





Непроясненными остаются также вопросы, связанные с продлением контрактов игроков (у многих они истекают 30 июня), распределением мест в еврокубках (от попадания в них у многих клубов зависят поступления по спонсорским контрактам), квотами обмена между высшими и нижестоящими лигами, реакцией телекомпаний, заплативших значительные суммы за права на телетрансляции, поведением болельщиков, которые могут потребовать возврата денег за абонементы, и т. д.





В такой ситуации можно лишь исходить из наиболее неблагоприятного сценария, предусматривающего, что клубный сезон в Европе не будет доигран. А вероятность этого весьма высока, если учесть, сколько игр нужно провести, чтобы завершить чемпионаты. Так, итальянской серии A осталось провести 124 матча, в испанской лиге под угрозой 110 встреч, во французской — 101, в английской — 92 и в немецкой — 74. Не говоря уже о том, что нужно еще доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.





Так вот если худший сценарий будет реализован, то, согласно оценкам KPMG, потери только английской премьер-лиги могут достичь €1,25 млрд.









К наибольшим убыткам приведет недополучение средств от телевизионных контрактов — до €800 млн. Потери от невыполнения рекламных и спонсорских договоров могут достичь €300 млн. Наконец, убытки по статье matchday (доходы, связанные непосредственно с матчами, допустим, от реализации билетной программы) могут превысить €180 млн.