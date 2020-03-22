Рене Фазель: «По-прежнему планируем провести ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии»

Источник материала: Tribuna.com

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно возможного переноса чемпионата мира в Беларуси и Латвии на 2022 год.

ЧМ-2020 в швейцарских Цюрихе и Лозанне был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что конгресс ИИХФ обсудит возможный перенос турнира на другой год.

«На сегодняшний момент ничего не изменилось, чемпионат мира по хоккею 2023 года по-прежнему планируем провести в России. В 2021 году планируем провести чемпионат мира в Беларуси и Латвии, в 2022 году – в Финляндии.

Сейчас преждевременно говорить о том, пройдет ли чемпионат мира в Швейцарии в 2021 году, решение об этом может принять только конгресс. Нам ведь нужно провести переговоры с организационным комитетом Швейцарии, со страховыми компаниями, партнерами.

Мы уже отменили 19 турниров со 2 марта. Теперь нам нужно следить за складывающейся в связи с вирусом ситуацией», – сказал Фазель.

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

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