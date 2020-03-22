Александр Алиев: «Коронавирус – херня. Надо Милевскому позвонить и спросить, закупился ли он туалетной бумагой»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о своем отношении к коронавирусу.

По состоянию на 21 марта на Украине зафиксирован 41 случай заболевания и три летальных исхода от COVID-19.

«Коронавирус – это, конечно, херня. Маску выкинул в урну. Я в это не верю. Когда пошла эта шумиха, я и сам, как дурачек, на все это спровоцировался: купил рулонов 30 срательной бумаги, мясо, гречку, рис, макароны. Ну так, на всякий случай.

Мыть и дезинфицировать руки – всегда надо было. Мне очень неприятно, что люди на этом зарабатывают, на тех же масках. Страна у нас такая. 50 масок стоят 1 200 гривен, а раньше штука стояла 1-1,5 гривны. Знал бы, закупил бы миллиона 3 масок и продавал бы. Нет, я бы этого не делал, а бесплатно людям раздавал.

Европу это коснулось, сейчас – нас. Обидно, что Евро-2020 не будет в этом году. К 2021 году, может, еще кто-то выстрелит из молодых игроков. Милевский бы мог, если наберет форму. Надо ему позвонить и спросить, закупился ли он туалетной бумагой», – сказал Алиев в эфире своего YouTube-канала «Кент».