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Митрополит с вертолета окропил Минск святой водой от коронавируса

22.03.2020 18:09 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вы сегодня (22 марта) видели над Минском вертолет? Многие видели и задавались вопросом, что это и почему оно кружит над Минском. Ответ оказался даже лучше, чем вообще мог быть. Оказывается, на вертолете летали священники – они окропили Минск святой водой, чтобы спасти город от коронавируса. 

Об этом рассказали Минск-Новости, цитируем: Молебен с малым чином освящения воды состоялся в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших 23 марта. Священнослужители провели обряд в том числе из-за ситуации с коронавирусом». 

«Чтобы господь умиротворил вирус в Беларуси»

То есть сначала была служба в храме, а уже потом священники полетели обрызгивать Минск. 

Вот, с чего начал проповедь в храме митрополит минский и заславский Павел: «Призываю всех поразмышлять о том, как относимся к происходящим событиям. Паника, вызванная распространением короновируса, притупляет разум. Он принес смущение в сердца людей, но для истинно верующих не страшен. Хочется пожелать, чтобы господь укрепил в нас веру, и помог достойно преодолеть испытание». 

После службы священнослужители взяли с собой икону божией матери и крест-мощевик, и полетели на вертолете спасать Минск,  «чтобы господь умиротворил вирус в Беларуси». 

 
Теги: Минск
 
 
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Вы сегодня (22 марта) видели над Минском вертолет? Многие видели и задавались вопросом, что это и почему оно кружит над Минском. Ответ оказался даже лучше, чем вообще...
 
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