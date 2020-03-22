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Чарльз Лингле: «Удивлен, что в Беларуси играют в хоккей и футбол. По-моему, это игра с огнем»
22.03.2020 19:05 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший хоккеист минского «Динамо» и сборной Беларуси Чарльз Лингле поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
— Как дела?
— Вроде нормально. Сейчас мы с семьей в Иллинойсе, у родителей жены. Прилетели из Кардиффа недавно и стараемся самоизолироваться. На улицу если и выходим, то совсем ненадолго. Ситуация в Америке серьезная — впрочем, как и в других частях света. Но чувствуем себя хорошо. Думаю, мы здоровы.
— Чемпионат Великобритании еще могут возобновить?
— Я так понимаю, что нет. Его вообще-то не хотели закрывать, но не осталось другого выбора. А играть без зрителей не имело смысла — ведь от продажи билетов во многом зависят доходы клубов. «Кардифф» лидировал и имел хорошие шансы выиграть регулярный чемпионат, а в апреле собирались провести матчи плей-офф. Но сейчас все отменено. Было бы неправильно в этой ситуации провозглашать нас чемпионами. Поэтому турнир останется без победителя.
— А в Беларуси в хоккей и футбол еще играют…
— Да, я в курсе и, честно говоря, этому удивлен. По-моему, это игра с огнем. По всему миру не рекомендуют мероприятия с участием десяти и больше человек. А хоккейный матч может собрать аудиторию в сотни и тысячи зрителей. Но, может, и в Беларуси передумают, если количество заболевших возрастет, – сказал Лингле.
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Бывший хоккеист минского «Динамо» и сборной Беларуси Чарльз Лингле поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
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