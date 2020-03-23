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СМИ: Голосование по Конституции России из-за вируса могут перенести на июнь
23.03.2020 07:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Всероссийский референдум по поправкам к Конституции, который был назначен на 22 апреля, может быть отложен до июня из-за пандемии коронавируса, пишут
По информации источников, решение о переносе голосования уже принято, однако новая дата еще не утверждена, поэтому официальное объявление пока не делается. По данным издания, новую дату могут назвать до 25 марта.
Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено с планируемого 22 апреля на более поздний срок, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
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Всероссийский референдум по поправкам к Конституции, который был назначен на 22 апреля, может быть отложен до июня из-за пандемии коронавируса, пишут «Ведомости»...
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