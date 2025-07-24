Из-за мятой упаковки — минус почти две тысячи на Dyson. Сходили в новый магазин уцененной техники

Есть в ассортименте около десятка холодильников и стиральных машин. В основном, это «Атлант». Некоторые модели после диагностики в сервисных центрах. Скидки, в основном, от 200 до 350 рублей. Самая большая скидка на холодильник «Атлант» после сервисного центра — он продается за 1 327 рублей при рыночной цене выше двух тысяч. Кстати, гарантия на такую модель не 90 дней, а 12 месяцев. Такой гарантийный срок предоcтавляют на позиции после сервисного центра.

Еще одна хорошая скидка на холодильник LEX из-за повреждения упаковки — 2 036 рублей вместо почти 2 800 рублей.