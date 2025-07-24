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Из-за мятой упаковки — минус почти две тысячи на Dyson. Сходили в новый магазин уцененной техники

24.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В прошлом году мы рассказывали о магазине уцененной техники, мебели и сантехники «На скидке» — из-за небольшой царапины там можно купить технику в два раза дешевле. Сегодня расскажем о еще одном магазине этой сети, который открылся в этом месяце. Большинство товаров, представленных здесь, продаются со скидками только из-за повреждения упаковки.  


Новый магазин «На скидке» расположился по адресу Слободская, 9. Это совсем рядом с МКАД и примерно в 20-30 минутах на автобусе или троллейбусе от станций метро «Малиновка» и «Петровщина».  

Это здание во дворе дома вы узнаете по вывеске. 


Помещение нового магазина просторное и светлое — это редкость для таких дискаунтеров. Из крупной бытовой техники здесь продаются холодильники, духовые шкафы, стиральные машины, варочные панели и вытяжки. Также есть много мелкой техники — блендеры, миксеры, чайники, кофемашины, пылесосы, вентиляторы и не только.  

Большинство товаров продается со скидками из-за повреждения упаковки. На технику дают гарантию 90 дней.  


А что по ценам и брендам?

Большинство духовых шкафов, представленных в магазине, от итальянского бренда LEX и немецко-российского Weissgauff. Есть варианты в ретро-стиле и в стиле хай-тек. В среднем, модели, которые в других магазинах продаются за 600-700 рублей, здесь стоят на 200 рублей дешевле. На позиции подороже и скидки более серьезные. Например, духовой шкаф с рыночной стоимостью больше 1 700 рублей здесь продается за 811 рублей. Причина, указанная на ценнике, — незначительное повреждение упаковки. По той же причине цена еще одного духового шкафа снижена с 1 479 рублей до 945 рублей


Варочные панели в магазине в большинстве своем тех же LEX и Weissgauff. Были представлены только газовые плиты. Скидка на них до 100 рублей. Вытяжек представлено несколько штук, но есть хорошая скидка на одну из моделей. Опять же, из-за поврежденной упаковки она обойдется в 507 рублей, хотя в других магазинах стоит больше тысячи рублей.  




Есть в ассортименте около десятка холодильников и стиральных машин. В основном, это «Атлант». Некоторые модели после диагностики в сервисных центрах. Скидки, в основном, от 200 до 350 рублей. Самая большая скидка на холодильник «Атлант» после сервисного центра — он продается за 1 327 рублей при рыночной цене выше двух тысяч. Кстати, гарантия на такую модель не 90 дней, а 12 месяцев. Такой гарантийный срок предоcтавляют на позиции после сервисного центра.

Еще одна хорошая скидка на холодильник LEX из-за повреждения упаковки — 2 036 рублей вместо почти 2 800 рублей.


Скидки на стиральные машины в среднем — 200-300 рублей. Около 150 рублей можно сэкономить на посудомоечных машинах. А модель Weissgauff из-за вмятины на корпусе обойдется в 636 рублей при рыночной стоимости около тысячи рублей


Дальше смотрим кофемашины — сразу несколько позиций Philips продаются вдвое дешевле рыночной стоимости. Правда, это бэушные варианты с гарантией 90 дней. Есть модель за 847 рублей (новая стоит около 1 700 рублей) и за 1 909 (при стоимости новой около 3 800 рублей). 



Довольно редкая позиция — чайник smeg. Он продается за 468 рублей. При средней стоимости в других магазинах от 700 рублей


Есть в магазине и техника бренда Dyson. Например, воздухоочиститель стоит 813 рублей (в других магазинах цена на эту модель стартует от 1 700 рублей), пылесос — 1 393 рубля (рыночная стоимость — около 3 тысяч рублей).



Магазин «На скидке» работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00. А в выходные дни с 10.00 до 18.00.


 
 
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В прошлом году мы рассказывали о магазине уцененной техники, мебели и сантехники «На скидке» — из-за небольшой царапины там можно купить технику в два раза...
 
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