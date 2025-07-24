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Из-за мятой упаковки — минус почти две тысячи на Dyson. Сходили в новый магазин уцененной техники
24.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В прошлом году мы
Новый магазин «На скидке» расположился по адресу Слободская, 9. Это совсем рядом с МКАД и примерно в 20-30 минутах на автобусе или троллейбусе от станций метро «Малиновка» и «Петровщина».
Помещение нового магазина просторное и светлое — это редкость для таких дискаунтеров. Из крупной бытовой техники здесь продаются холодильники, духовые шкафы, стиральные машины, варочные панели и вытяжки. Также есть много мелкой техники — блендеры, миксеры, чайники, кофемашины, пылесосы, вентиляторы и не только.
Большинство товаров продается со скидками из-за повреждения упаковки. На технику дают гарантию 90 дней.
А что по ценам и брендам?
Большинство духовых шкафов, представленных в магазине, от итальянского бренда LEX и немецко-российского Weissgauff. Есть варианты в ретро-стиле и в стиле хай-тек. В среднем, модели, которые в других магазинах продаются за 600-700 рублей, здесь стоят на 200 рублей дешевле. На позиции подороже и скидки более серьезные. Например, духовой шкаф с рыночной стоимостью больше 1 700 рублей здесь продается за 811 рублей. Причина, указанная на ценнике, — незначительное повреждение упаковки. По той же причине цена еще одного духового шкафа снижена с 1 479 рублей до 945 рублей.
Варочные панели в магазине в большинстве своем тех же LEX и Weissgauff. Были представлены только газовые плиты. Скидка на них до 100 рублей. Вытяжек представлено несколько штук, но есть хорошая скидка на одну из моделей. Опять же, из-за поврежденной упаковки она обойдется в 507 рублей, хотя в других магазинах стоит больше тысячи рублей.
Есть в ассортименте около десятка холодильников и стиральных машин. В основном, это «Атлант». Некоторые модели после диагностики в сервисных центрах. Скидки, в основном, от 200 до 350 рублей. Самая большая скидка на холодильник «Атлант» после сервисного центра — он продается за 1 327 рублей при рыночной цене выше двух тысяч. Кстати, гарантия на такую модель не 90 дней, а 12 месяцев. Такой гарантийный срок предоcтавляют на позиции после сервисного центра.
Еще одна хорошая скидка на холодильник LEX из-за повреждения упаковки — 2 036 рублей вместо почти 2 800 рублей.
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В прошлом году мы рассказывали о магазине уцененной техники, мебели и сантехники «На скидке» — из-за небольшой царапины там можно купить технику в два раза...
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