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В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус

23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус
 

В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ , передает корреспондент БЕЛТА.

«Китайская Народная Республика нам передает 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты», — рассказала Елена Богдан.

По словам замминистра, на момент записи этого интервью в Беларуси тесты на коронавирус сделали более 19. тыс. человек. Время от тестирования до получения результата — от четырех часов до суток. «Система абсолютно справляется. Если нам необходимо будет еще добавить какие-то лаборатории, проработан вопрос резервных. Наши тесты проверены Всемирной организацией здравоохранения. Они получили высокий уровень достоверности, и мы можем быть абсолютно уверены в их качестве», — заверила она.

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Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан обратила внимание, что стоит заботиться о своем здоровье не только в период распространения коронавируса, но и на протяжении всей жизни, не пренебрегать вакцинацией от гриппа.

Елена Богдан подчеркнула, что у Беларуси налажено взаимодействие не только с ВОЗ, но и другими зарубежными коллегами, в том числе с китайскими специалистами. Поэтому по мере поступления информации о новом коронавирусе сразу же принимались необходимые меры по его предупреждению.

«У нас было несколько телемостов с коллегами из Китая и Италии. Плюс, наши анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты и эпидемиологи уже много лет находятся в тесных научных контактах с представителями других стран и в рамках взаимодействия получают информацию по коронавирусной инфекции, — отметила Елена Богдан. — С учетом всего этого опыта была разработана инструкция по диагностике и ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, начиная с бессимптомного носительства и заканчивая лечением, если это понадобится, тяжелых пневмоний с использованием дыхательного оборудования».

Замминистра также рассказала, что в целом по стране есть более 80 тыс. койкомест для приема пациентов. Часть мест может быть перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. В стране более 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов, которые при необходимости тоже могут быть использованы для оказания медицинской помощи таким пациентам.

В фармацевтической сети созданы необходимые запасы лекарственных средств до четырех месяцев в случае разного развития ситуации. Есть также запас защитной одеждой для медицинских работников.

БЕЛТА.

 
 
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  В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в интервью программе...
 
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