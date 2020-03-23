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Глеб о коронавирусе: «В администрации президента считают, что это не так экстремально. Спортсменам просто все равно»
23.03.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завершивший карьеру
«Власти Европы сделали правильно, отменив спортивные соревнования. Но в Беларуси болельщики могут спокойно посещать стадионы. В Беларуси это никого не волнует. Это невероятно. Может быть, через неделю или две и у нас чемпионат остановится. Может быть, наш президент просто ждет, чтобы увидеть, что происходит с вирусом.
Все здесь знают, что случилось с Италией и Испанией (эти государства входят в топ европейских стран по количеству зараженных коронавирусом –
Но в нашей стране люди в администрации президента считают, что это не так экстремально, как говорится в новостях. Многие молодые люди и студенты здесь думают так. Я чаще остаюсь дома со своей семьей. Но когда я выхожу, улицы и рестораны все еще заполнены людьми. Спортсмены все тренируются как обычно, готовятся к новому сезону. Им просто все равно.
Я забочусь о своем здоровье и своей семье. Я придерживаюсь минимального контакта.
Очень сложно объяснить за нашу страну. Все лиги закрыты, но мы не думаем, что это проблема. Почему? Я не знаю», – сказал Глеб в интервью
Напомним, Беларусь остается единственной европейской страной, которая не остановила чемпионат по гандболу и хоккею. Чемпионат по футболу также стартовал в запланированное время – 19 марта.
Болельщикам не запрещено посещать стадионы.
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Глеб о коронавирусе: «В администрации президента считают, что это не так экстремально. Спортсменам просто все равно»
Завершивший карьеру Александр Глеб поделился мнением о том, почему чемпионат Беларуси не остановлен из-за пандемии коронавируса.
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