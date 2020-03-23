Глеб о коронавирусе: «В администрации президента считают, что это не так экстремально. Спортсменам просто все равно»

Источник материала: Tribuna.com

Завершивший карьеру поделился мнением о том, почему чемпионат Беларуси не остановлен из-за пандемии коронавируса.

«Власти Европы сделали правильно, отменив спортивные соревнования. Но в Беларуси болельщики могут спокойно посещать стадионы. В Беларуси это никого не волнует. Это невероятно. Может быть, через неделю или две и у нас чемпионат остановится. Может быть, наш президент просто ждет, чтобы увидеть, что происходит с вирусом.

Все здесь знают, что случилось с Италией и Испанией (эти государства входят в топ европейских стран по количеству зараженных коронавирусом – .com). Это не выглядит хорошо.

Но в нашей стране люди в администрации президента считают, что это не так экстремально, как говорится в новостях. Многие молодые люди и студенты здесь думают так. Я чаще остаюсь дома со своей семьей. Но когда я выхожу, улицы и рестораны все еще заполнены людьми. Спортсмены все тренируются как обычно, готовятся к новому сезону. Им просто все равно.

Я забочусь о своем здоровье и своей семье. Я придерживаюсь минимального контакта.

Очень сложно объяснить за нашу страну. Все лиги закрыты, но мы не думаем, что это проблема. Почему? Я не знаю», – сказал Глеб в интервью The Sun .

Напомним, Беларусь остается единственной европейской страной, которая не остановила чемпионат по гандболу и хоккею. Чемпионат по футболу также стартовал в запланированное время – 19 марта.

Болельщикам не запрещено посещать стадионы.

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