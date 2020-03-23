ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глеб о коронавирусе: «В администрации президента считают, что это не так экстремально. Спортсменам просто все равно»

23.03.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Завершивший карьеру Александр Глеб поделился мнением о том, почему чемпионат Беларуси не остановлен из-за пандемии коронавируса.

«Власти Европы сделали правильно, отменив спортивные соревнования. Но в Беларуси болельщики могут спокойно посещать стадионы.  В Беларуси это никого не волнует. Это невероятно. Может быть, через неделю или две и у нас чемпионат остановится. Может быть, наш президент просто ждет, чтобы увидеть, что происходит с вирусом.

Все здесь знают, что случилось с Италией и Испанией (эти государства входят в топ европейских стран по количеству зараженных коронавирусом – Tribuna.com). Это не выглядит хорошо.

Но в нашей стране люди в администрации президента считают, что это не так экстремально, как говорится в новостях. Многие молодые люди и студенты здесь думают так. Я чаще остаюсь дома со своей семьей. Но когда я выхожу, улицы и рестораны все еще заполнены людьми. Спортсмены все тренируются как обычно, готовятся к новому сезону. Им просто все равно.

Я забочусь о своем здоровье и своей семье. Я придерживаюсь минимального контакта.

Очень сложно объяснить за нашу страну. Все лиги закрыты, но мы не думаем, что это проблема. Почему? Я не знаю», – сказал Глеб в интервью The Sun.

Напомним, Беларусь остается единственной европейской страной, которая не остановила чемпионат по гандболу и хоккею. Чемпионат по футболу также стартовал в запланированное время – 19 марта.

Болельщикам не запрещено посещать стадионы.

«То, что раздувается сейчас, это какие-то непонятные вбросы». Глава АБФФ объясняет, почему не перенесли чемпионат

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершивший карьеру Александр Глеб поделился мнением о том, почему чемпионат Беларуси не остановлен из-за пандемии коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика