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Сборная Канады снялась с Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса
23.03.2020 10:25 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Канады снялась с летней Олимпиады-2020 в Токио из-за
Национальный олимпийский комитет (НОК) страны объявил, что не будет посылать свои олимпийские и паралимпийские сборные на Игры в Токио.
Решение поддержали комиссия спортсменов, национальные спортивные организации и правительство Канады.
Также НОК Канады призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить Игры на один год.
«Речь идет не только о здоровье спортсменов, а о здоровье общества. Из-за коронавируса наши атлеты не могут безопасно готовиться к Играм-2020. По факту, их тренировки даже противоречат советам правительства о поведении во время пандемии, которым мы все следуем», – говорится в заявлении.
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Сборная Канады снялась с летней Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.
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