﻿ Сборная Канады снялась с Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сборная Канады снялась с Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса

23.03.2020 10:25 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Канады снялась с летней Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

Национальный олимпийский комитет (НОК) страны объявил, что не будет посылать свои олимпийские и паралимпийские сборные на Игры в Токио.

Решение поддержали комиссия спортсменов, национальные спортивные организации и правительство Канады.

Также НОК Канады призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить Игры на один год.

«Речь идет не только о здоровье спортсменов, а о здоровье общества. Из-за коронавируса наши атлеты не могут безопасно готовиться к Играм-2020. По факту, их тренировки даже противоречат советам правительства о поведении во время пандемии, которым мы все следуем», – говорится в заявлении.

Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Канады снялась с летней Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
В России за день коронавирус обнаружили у 71 человека. Пожилым москвичам запретили выходить на улицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика