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Оргкомитет Токио-2020 сообщил, что Олимпиаду могут перенести на другую дату, но отмена не рассматривается
23.03.2020 12:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Йоширо Мори сообщил, что Игры могут перенести на другую дату из-за коронавируса.
Перенос – только один из возможных сценариев, однако вариант с отменой соревнований точно не рассматривается.
Губернатор Токио Юрико Коике тоже отметила, что перенос Игр возможен, но полная отмена – это немыслимо.
Мори и Коике заявили, что будут дальше обсуждать проведение Игр с Международным олимпийским комитетом (МОК).
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Оргкомитет Токио-2020 сообщил, что Олимпиаду могут перенести на другую дату, но отмена не рассматривается
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Йоширо Мори сообщил, что Игры могут перенести на другую дату из-за коронавируса.
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