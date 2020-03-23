Оргкомитет Токио-2020 сообщил, что Олимпиаду могут перенести на другую дату, но отмена не рассматривается

Источник материала: Tribuna.com

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Йоширо Мори сообщил, что Игры могут перенести на другую дату из-за коронавируса.

Перенос – только один из возможных сценариев, однако вариант с отменой соревнований точно не рассматривается.

Губернатор Токио Юрико Коике тоже отметила, что перенос Игр возможен, но полная отмена – это немыслимо.

Мори и Коике заявили, что будут дальше обсуждать проведение Игр с Международным олимпийским комитетом (МОК).

в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.