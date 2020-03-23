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В США придумали слово для обозначения людей, скупающих продукты из-за коронавируса
23.03.2020 11:47 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сайте популярного англоязычного онлайн-словаря
Оно происходит от названия заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, COVID-19 и слова «идиот». Как указывают создатели неологизма, Covidiot также может относиться к людям, которые не следуют рекомендациям властей относительно вопросов гигиены и личной безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
В качестве примера использования нового слова Urban Dictionary приводит два высказывания. Первое — «ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» И второе — «этот ковидиот обнимает всех, кого встречает».
Urban Dictionary был создан в 1999 году студентом Политехнического университета штата Калифорния Аароном Пекхэмом. В нем собраны преимущественно сленговые выражения, определение которых отсутствует в стандартных словарях.
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Urban Dictionary был создан в 1999 году студентом Политехнического университета штата Калифорния Аароном Пекхэмом. В нем собраны преимущественно сленговые выражения,...
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