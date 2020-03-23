Mark Formelle перечислил инфекционной больнице 20 тысяч рублей, А1 - 50 тысяч - и призывают присоединиться

Источник материала: Tut.by

А1 и Mark Formelle окажут помощь Минской городской клинической инфекционной больнице. Деньги будут направлены на закупку аппаратуры для искусственной вентиляции легких, ПЦР-диагностики, тест-систем для диагностики коронавируса, защитной одежды для медперсонала и медпрепаратов. Компании призывают и другие бизнесы присоединиться к помощи, пациентов с подозрением на коронавирус доставляют в инфекционные отделения всех областных больниц, задействованы и другие медучреждения страны.



Снимок носит иллюстративный характер Фото: Reuters

— В этот сложный как для нашей страны, так и для всего мира период мы хотели бы поддержать белорусских медиков, которые сейчас работают в непростых условиях и каждый день спасают жизни людей, рискуя своим здоровьем, — говорит заместитель генерального директора A1 Беларусь Николай Юшкевич. — Как социально ответственная компания мы хотим внести наш посильный вклад в оснащение больницы современной аппаратурой для лечения и диагностики коронавирусной инфекции.

Компания А1 направит инфекционной больнице в Минске 50 тысяч рублей. Ранее А1 ранее уже объявила о дополнительных мерах поддержки жителей Беларуси, предоставив бесплатные звонки на горячие линии белорусских дипломатических представительств для абонентов компании, которые на данный момент находятся в 56 странах мира в роуминге. Кроме того, А1 сделала доступными бесплатные звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Компания Mark Formelle отправила 20 тысяч рублей также инфекционной больнице в Минске.

— Цель перевода — закупка экспресс-тестов на коронавирус. Мы очень хотим, чтобы диагностика инфекции проходила максимально быстро, чтобы было проверено максимальное количество людей, чтобы «сомнительные» пациенты перестали томиться в ожидании результатов в больничных стенах, — говорят в компании.

Mark Formelle также запустила челлендж #разам_ад_заразы — призыв другим белорусским компаниям присоединиться к поддержке учреждений здравоохранения, чтобы они закупили наборы для экспресс-диагностики коронавируса.

— Это поможет сократить нагрузку на больницы, понять реальную цифру заражений и сэкономить самый невосполнимый человеческий ресурс — время, — поясняют в Mark Formelle. — #Разам_ад_заразы — это общенациональный флешмоб, к которому могут присоединиться все желающие. Публикуйте фото в социальных сетях, сопровождайте его рассказом о том, какие меры вы принимаете для защиты от коронавируса. Пусть весь мир узнает, что белорусы не остались в стороне от происходящего. Мы сохраняем оптимизм и жизнелюбие.

Сегодня компании могут перечислить помощь больницам по указу № 300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи». Для этого нужно связаться с медицинским учреждением, чтобы узнать, на какую сумму и для каких целей можно перечислить деньги, после чего заключается договор и переводятся средства.