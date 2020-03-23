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Правительство разрабатывает план поддержки бизнеса на фоне вспышки коронавируса

23.03.2020 11:40 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nn.by

Как заявил первый вице-премьер, вопрос поддержки рассматривается по каждому сектору, диалог ведется с наиболее пострадавшими компаниями.

Чтобы определить нуждаемость в поддержке, Совмин собрал обращения бизнес-союзов, пишет Белта. Как заверил Крутой, «идет очень активный процесс", возможные меры находятся в стадии обсуждения.

Никакой конкретики, впрочем, вице-премьер не дал, пояснив лишь, что рассматривается «очень большой список». Также белорусское правительство собирается учесть опыт России, европейских стран и США в этом плане.

Пока, по словам Крутого, сложно даже оценить масштаб потерь, который понес бизнес из-за вспышки коронавируса и ситуации на мировых рынках. «Большой массив аналитической информации сейчас обрабатываем", - пояснил вице-премьер.

 
 
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Как заявил первый вице-премьер, вопрос поддержки рассматривается по каждому сектору, диалог ведется с наиболее пострадавшими компаниями.
 
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