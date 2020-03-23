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Правительство разрабатывает план поддержки бизнеса на фоне вспышки коронавируса
23.03.2020 11:40 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nn.by
Как заявил первый вице-премьер, вопрос поддержки рассматривается по каждому сектору, диалог ведется с наиболее пострадавшими компаниями.
Чтобы определить нуждаемость в поддержке, Совмин собрал обращения бизнес-союзов, пишет
Никакой конкретики, впрочем, вице-премьер не дал, пояснив лишь, что рассматривается «очень большой список». Также белорусское правительство собирается учесть опыт России, европейских стран и США в этом плане.
Пока, по словам Крутого, сложно даже оценить масштаб потерь, который понес бизнес из-за вспышки коронавируса и ситуации на мировых рынках. «Большой массив аналитической информации сейчас обрабатываем", - пояснил вице-премьер.
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Как заявил первый вице-премьер, вопрос поддержки рассматривается по каждому сектору, диалог ведется с наиболее пострадавшими компаниями.
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