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«Никакого дефолтного состояния». Правительство допускает реструктуризацию части внешнего долга

23.03.2020 13:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В правительстве Беларуси рассматривают возможность реструктуризации части внешнего долга. Речь идет о кредитах международных финансовых институтов. Об этом TUT.BY заявили в пресс-службе Совмина на ссылкой на первого вице-премьера Дмитрия Крутого.

— Всё обслуживание долга идёт в обычном режиме. Никакого дефолтного состояния. Обсуждаются только кредитные линии международных финансовых организаций (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк). Мы попытаемся выйти на партнеров, невзирая на карантинные ограничения и прочее, и внести предложения по реструктуризации части внешнего долга, — сказал Крутой и подчеркнул, что «евробондов эта тема вообще не касается».

Недавно ЕБРР и Всемирный банк Минск?">анонсировали выделение помощи ряду стран, в том числе на ликвидацию последствий коронавируса. Среди мер есть и реструктуризация долга.

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Что касается перспектив сотрудничества с МВФ, то первый вице-премьер Беларуси напомнил, что фонд исходя из своих правил не ведет переговоры о кредитах или заключении новых страновых программ во время предвыборных кампаний.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 февраля 2020 года составил 16,9 млрд долларов.

2 марта Минфин Беларуси начал road show в ряде в США и ЕС нового выпуска евробондов из двух траншей в долларах и евро. Однако по итогу размещение евробондов отложили на неопределенный срок из-за нестабильности финансовых рынков на фоне распространения эпидемии коронавируса.

 
Теги: Минск
 
 
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В правительстве Беларуси рассматривают возможность реструктуризации части внешнего долга. Речь идет о кредитах международных финансовых институтов. Об этом TUT.BY...
 
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