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ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста зоны евро
23.03.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ЕС впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины в ответ на
В пятницу 20 марта Еврокомиссия внесла предложение о временной приостановке действия Пакта для поддержки экономики в условиях пандемии
Пакт стабильности и роста - это соглашение между государствами Европейского союза, подписанное в 1997 году, касающееся налоговой и бюджетной политики государств - членов организации. Документ ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3% ВВП, предел госдолга - 60% ВВП.
Приостановка действия документа позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для организации помощи бизнесу.
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ЕС впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины в ответ на коронавирус, сообщает ТАСС. В...
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