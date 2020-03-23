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ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста зоны евро

23.03.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ЕС впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины в ответ на коронавирус, сообщает ТАСС.

ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста зоны евро

В пятницу 20 марта Еврокомиссия внесла предложение о временной приостановке действия Пакта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Еврокомиссия предложила Совету ЕС по экономике и финансам утвердить это предложение. Сегодня решение было принято.

Пакт стабильности и роста - это соглашение между государствами Европейского союза, подписанное в 1997 году, касающееся налоговой и бюджетной политики государств - членов организации. Документ ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3% ВВП, предел госдолга - 60% ВВП.

Приостановка действия документа позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для организации помощи бизнесу.

 
 
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  ЕС впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины в ответ на коронавирус, сообщает ТАСС. В...
 
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