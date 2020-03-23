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УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
23.03.2020 21:09 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УЕФА принял решение о переносе финалов
Также будет перенесен финал женской Лиги чемпионов.
Новые даты проведения финалов не сообщаются. Рабочая группа, ранее созданная союзом, изучит возможные варианты.
Ранее из-за распространения COVID-19 было приостановлено большинство европейских чемпионатов. Также на 2021 год был перенесен чемпионат Европы-2020.
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УЕФА принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
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