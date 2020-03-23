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УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

23.03.2020 21:09 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

УЕФА принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.

Также будет перенесен финал женской Лиги чемпионов.

Новые даты проведения финалов не сообщаются. Рабочая группа, ранее созданная союзом, изучит возможные варианты.

Ранее из-за распространения COVID-19 было приостановлено большинство европейских чемпионатов. Также на 2021 год был перенесен чемпионат Европы-2020.

 
 
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УЕФА принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
 
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