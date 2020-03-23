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Испания, Турция, Мексика, Польша... Живущие за границей случчанки рассказали, как там изменилась жизнь из-за коронавируса

23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Закрыты школы, магазины, развлекательные центры и не только... SlutskGorod спросил у случчанок, живущих и работающих за границей, что сейчас там происходит на фоне пандемии коронавируса.

Из-за COVID-19 многие государства объявляют карантин, снимают международные рейсы и закрывают границы. Вводятся ограничения на посещение мест скопления людей, запрещают проведение массовых мероприятий, временно закрывают учебных учреждениях, а офисных сотрудников переводят на «удаленку», которая стала нормой даже в Беларуси.


Польша

Случчанка Елизавета, которая учится в польской Общественной Академии Наук (г. Варшава), рассказала, что там всех студентов перевели на дистанционное обучение.

— Тяжелее всего сейчас приходится преподавателям, поскольку раньше с таким методом обучения они не сталкивались. Многие студенты, в том числе и я, осталась без подработки, потому как закрыты все рестораны, кафе и торговые центры. Кстати, я работала в ресторане в здании аэропорта, говорит Лиза.

В первые дни, рассказывает девушка, в польских магазинах был ажиотаж: люди скупали всё самое необходимое. Тем не менее, дефицита нет ни в магазинах, ни в аптеках. Однако обслуживание покупателей изменилось.

— Людям советуют надевать перчатки, чтобы выбрать нужный продукт, во всех магазинах здесь стоят антисептики. В некоторых рассчитывают только по карте, почти везде поставили ограждения от продавцов. Они сейчас работают только в перчатках.

Лиза говорит, что в последнее время людей на улице появляется мало, практически все ходят в масках и ничуть не смущаются. Но больше всего девушку беспокоит, что  несмотря на предпринятые меры, количество заболевших всё равно растёт.

— Из соображений безопасности, своей и моих близких, домой в Беларусь я не собираюсь до окончания карантина. Ведь по дороге подцепить вирус можно легко. А лучший способ защиты от коронавируса – это самоизоляция. Рекомендую без надобности не выходить на улицу, не бывать в общественных местах и пользоваться доставкой продуктов на дом.


Мексика

Мария Бурлаченко, героиня одной из наших публкаций, живёт в Мексике с мужем. Девушка рассказывает, что ситуация там практически не отличается от той, что сейчас в Беларуси.  Разве что все мексиканские учреждения образования закрыты с 20 марта, а в частных школах проводят онайн-уроки. Большинство мексиканцев перевели на удалённую работу. В стране закрыли крупную сеть спортзалов, на очереди кинотеатры и торговые объекты.

— Границы страны открыты, пока работают торговые центры и супермаркеты. Есть новые правила: в отделе косметики, к примеру, товары можно тестировать исключительно после обработки рук антисептиком и только на салфетке. Принудительного карантина пока нет, но многие люди самоизолируются, — говорит собеседница.

Мария рассказала, что большим спросом стала пользоваться доставка продуктов на дом, однако очередь на эту услугу расписана на две недели вперёд. А вот в магазинах больших очередей теперь нет.

— Ажиотажа почти нет, только некоторые скупают туалетную бумагу, хотя в магазинах она не заканчивается. А вот гречки в Мексике нет, — улыбается девушка. — Работники супермаркетов перед использованием продуктовой тележки и сразу после этого обрабатывают её дезинфицирующим средством.

Купить медицинскую маску в Мексике сейчас проблемно, хотя людей в них Мария практически не видела. По словам девушки, тесты на вирус делают только прилетевшим из-за границы. Любой может сделать это самостоятельно, но только платно - за 150$.

— Я собиралась лететь к родителям в гости, но мой рейс отменили. Ведь в Беларусь нужно было лететь через Германию. Расстроилась, сижу дома, на прогулки выхожу в безлюдный лес. В магазины хожу только в маске, руки дезинфицирую каждые 5 минут. Заразиться не боюсь, боюсь заразить окружающих.


Турция

Случчанка Катерина, про которую мы так же рассказывали, работает в турецком отеле в городе Аланья. Девушка говорит, что в последнее время пожилые люди стали чаще обращаться за помощью к врачам и, по её мнению, это следствие шумихи в соцсетях. Однако правительство делает всё, чтобы заботится о своих гражданах.

— Заболевание в Турции растёт в геометрической прогрессии: в пятницу было 359, а в субботу уже 680. Поэтому многих приехавших изолируют от общества на 14 дней. В знак поддержки медиков люди каждый вечер в 21:00 выходят на свои балконы и громко аплодируют.

Девушка рассказывает, что все турецкие рестораны и кафе закрыты, работает только доставка. Некоторые продуктовые магазины сократили рабочий день наполовину. На кассах стоят дезинфицирующие средства, которые буквально сунут в руки покупателю для обработки перед выходом из магазина.

— Дезинфицируют всё: продуктовые тележки и корзины, дверные ручки, остановочные пункты, тротуары, тренажёры. В городе отключили все фонтаны в скверах, а детские площадки оградили красной лентой. Все магазины с одеждой закрыты, хотя торговцы не сдаются и работают прямо на улицах. На работе у нас всем измеряют температуру, каждому на стол поставили дезинфектор. Кроме того паром обрабатывают автобусы для работников.

За последнюю неделю в Турции закрыли все учреждения образования, жители стараются находиться в своих домах. Однако, по словам собеседницы, турецкие мужчины своеобразно проводят карантин: выходят в чайный сад и устраивают пикники.  

Катя каждое утро устраивает пробежки. Недавно её остановила полиция с просьбой предупреждать пожилых граждан, которых встретит, о необходимости оставаться дома во время карантина. Девушка говорит, что таким образом государство информирует тех, кто мог не получить информацию из СМИ.


Испания

Случчанка Анастасия большую часть времени живёт в Испании вместе со своим мужчиной. В начале марта девушка вернулась в Беларусь, чтобы продолжить обучение, и остановилась у родителей в Слуцке. Когда её мама рассказала коллегам по работе, что приехала её дочь, реакция коллег была, мягко сказать, странная.

— Я уехала из Испании за три дня до закрытия границ. В аэропортах везде проходила санитарный контроль, и у меня было всё хорошо. Как-то мама возвращается с работы и рассказывает: её коллеги на неё стали нападать и утверждать, что она больна коронавирусом. Якобы его я привезла из Испании. Кто-то из мужчин ей заявил, чтобы ближе 5 метров не подходила. До сих пор с ней никто на работе не общается. Вот так у нас реагируют люди. Думаю, что всему виной телевидение.

По приезду в Минск Настя была очень удивлена, ведь в Беларуси никто не пользуется медицинскими масками. Недавно её обучение перевели на дистанционное, чему девушка несказанно рада. И теперь не обязательно ездить в метро, где можно легко подцепить вирус.

Про обстановку в Испании девушка знает не понаслышке – там жёсткий карантин. Как и во многих странах, закрыты торговые объекты и муниципалитет, на улицах дежурят люди в костюмах химзащиты и полицейские в медицинских масках.

Девушка говорит, что паника в Испании была - массово скупали продукты, туалетную бумагу и чистую воду. Сейчас в районе, где живёт Настя, работает единственный магазин с очень высокими ценами на все группы товаров.

— На карантин в Испании закрыли всё и сразу, но такие меры считаю правильными. Сейчас людям нужно неукоснительно следить за гигиеной и питанием, чтобы болезнь быстрее ушла. Вот лично я каждое утро пью энергетический коктейль, который содержит сок апельсина, лимона и грейпфрута. Спортом и йогой я теперь занимаюсь исключительно дома, стараюсь очищаться от негатива.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Закрыты школы, магазины, развлекательные центры и не только... SlutskGorod спросил у случчанок, живущих и работающих за границей, что сейчас там происходит на фоне...
 
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