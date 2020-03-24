Владимир Крикунов: «Белорусы продолжают спокойно играть. Больных там всего человек 30. Хотя китайцев много. Они в Минске и дома, и офисы строили»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о чемпионате Беларуси.

- Не исключено. Я вот вспоминаю эпидемию атипичной пневмонии, которая, кстати, тоже началась в Китае в ноябре 2002-го. А летом 2003-го вирус вдруг исчез! Хотя лекарствами его так и не победили.

– Вирусы так себя и ведут. Сначала вспышка, а потом затихнет опять. Поэтому и с чемпионатом мира подобное получилось. Куда ИИХФ было деваться, если вокруг все останавливают, границы закрывают.

А с другой стороны, белорусы вон продолжают спокойно в хоккей играть. У них сейчас как раз финал начнется. Минская «Юность» уже туда вышла. А за вторую путевку спорят «Неман» из Гродно с «Шахтером» из Солигорска. Болельщиков на игры спокойно пускают, дворцы полные, народ ходит. И команды бьются по-настоящему. Там, правда, и больных всего человек тридцать. Хотя китайцев в Беларуси как раз много. Они в Минске и дома, и офисы строили. Вот как раз возле дворца спорта, где минское играет. Целый район там отгрохали, – сказал Крикунов.

Добавим, что в Беларуси, по последним данным, 81 случай заражения коронавирусом, 22 человека уже выздоровели.

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