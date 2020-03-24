Оставайтесь дома, скидка на нефть от России, взятки Втюрина и новости про кредиты - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если у вас есть возможность сегодня остаться дома или хотя бы сократить до минимума контакты — воспользуйтесь ею. Белорусские медики присоединяются к международной акции врачей «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам». В первую очередь речь идет о пожилых людях, но к самоизоляции также призывают хронически болеющих пациентов, тех, у которых есть хотя бы малейшие признаки ОРИ, а также тех, кто прибыл из-за границы и, соответственно, получил рекомендацию оставаться дома 14 дней. Вот здесь, кстати, объясняем , как школьнику, студенту и детсадовцу остаться дома и не нарушить правила. А теперь поговорим о том, что еще случилось вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

По данным на 23 марта в Беларуси зафиксирован 81 случай коронавируса . Уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. В Гомельской области заболевших два человека, в Гродно — один человек, в Минске — более 40, около 30 — в Витебске. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему — 3 года. Ребенок находился в постоянном контакте с зараженной мамой. Он не болен, у него зафиксирован однократный положительный тест, который больше не повторялся.

. Уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. В Гомельской области заболевших два человека, в Гродно — один человек, в Минске — более 40, около 30 — в Витебске. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему — 3 года. Ребенок находился в постоянном контакте с зараженной мамой. Он не болен, у него зафиксирован однократный положительный тест, который больше не повторялся. В Италии два дня подряд снижается количество смертей. Кроме того, там выписали пациента, с которого началась локальная вспышка коронавируса. Вместе с тем ВОЗ заявила об ускорении пандемии . Если первые 100 тысяч случаев коронавируса были зарегистрированы за 67 дней с момента первого обнаруженного COVID-19, вторая сотня — за 11 дней, то третья — всего за 4 дня.

два дня подряд количество смертей. Кроме того, там выписали пациента, с которого началась локальная вспышка коронавируса. Вместе с тем ВОЗ об . Если первые 100 тысяч случаев коронавируса были зарегистрированы за 67 дней с момента первого обнаруженного COVID-19, вторая сотня — за 11 дней, то третья — всего за 4 дня. Мы поговорили с белорусским врачом, который сейчас работает в Италии и лечит пациентов с коронавирусом. Он рассказал , как там спасают пациентов, как одеваются врачи, прежде чем зайти к ним в палату, что показывает анализ крови у больных COVID-19, почему в стране такая большая смертность и как во всем этом можно остаться оптимистом. Обязательно почитайте! А вот здесь можно найти все наши новости по теме коронавируса.

и лечит пациентов с коронавирусом. Он , как там спасают пациентов, как одеваются врачи, прежде чем зайти к ним в палату, что показывает анализ крови у больных COVID-19, почему в стране такая большая смертность и как во всем этом можно остаться оптимистом. Обязательно почитайте! А вот можно найти все наши новости по теме коронавируса. Пандемия и закрытые границы усложнили путь белорусских туристов домой. Например, как рассказывает МИД, определенное количество белорусов по-прежнему остаются в Германии на легковых автомобилях. При этом сухопутный транзит через территорию Польши закрыт. Рейс организуют для застрявших в Гоа белорусов. Те же, кто летал на отдых через Москву и все-таки уже успел вернуться домой, столкнулись с еще одной проблемой: в российских аэропортах на платных стоянках остались их машины.

МИД, определенное количество белорусов по-прежнему остаются в Германии на легковых автомобилях. При этом сухопутный транзит через территорию Польши закрыт. Рейс для застрявших в Гоа белорусов. Те же, кто летал на отдых через Москву и все-таки уже успел вернуться домой, столкнулись с еще одной проблемой: в российских аэропортах на платных стоянках их машины. Продолжается суд по «делу Втюрина». Заместитель госсекретаря Совбеза получил, во версии следствия, взяток на 192 тысячи долларов. По делу проходит еще 15 обвиняемых, многие из которых должностные лица. Вчера в суде допросили главного фигуранта — Андрея Втюрина. Он рассказал, сколько тратил на строительство дома и на то, чтобы перезимовать (цифры впечатляют!). А вот здесь можно взглянуть , как выглядит особняк в Дроздах обвиняемого в коррупции.





Бизнес продолжает «стучать» во все двери — на пороге масштабный кризис . Бизнес-союзы инициируют предоставление отсрочки и рассрочки по платежам в ФСЗН, обеспечение доступа к ликвидности, реальную дедолларизацию, сокращение проверок и прекращение решения проблем АПК за счет остального бизнеса. В правительстве говорят , что предложения бизнес-союзов уже собрали и сейчас рассматривают комплекс мер для поддержки (а заодно рассказали, что будут делать с долгами страны).

. Бизнес-союзы предоставление отсрочки и рассрочки по платежам в ФСЗН, обеспечение доступа к ликвидности, реальную дедолларизацию, сокращение проверок и прекращение решения проблем АПК за счет остального бизнеса. В правительстве , что предложения бизнес-союзов уже собрали и сейчас рассматривают комплекс мер для поддержки (а заодно рассказали, с долгами страны). Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть . И вот сколько удастся сэкономить на каждой тонне.

. И вот сэкономить на каждой тонне. Ситуация на валютном рынке незамедлительно отразилась и на рынке кредитном. Так, некоторые банки перестали выдавать кредиты, а Беларусбанк изменил условия по кредиту на недвижимость.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Недавно мы съездили в Тиневичи. Это как раз та идеальная белорусская деревня, о которой мечтается в городе в длинные зимние вечера. Вся эта ностальгия и пастораль, вязаные коврики, пуховые перины, деревянные окна и петухи на рассвете. Может быть, именно так могли бы выглядеть все деревни Беларуси — но это где-то в другой Вселенной, а пока у нас такое местечко только одно. Посмотрели , что за 10 лет из опустевшей деревни сделала семья столичных бизнесменов.





Продолжаем наш проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает. Наша новая героиня — 20-летняя Катя . Она сварщица в местном колхозе . Девушка выросла сиротой, ее воспитывала бабушка. На работу — на мотоцикле, вместо офиса с кондиционером — «летучка» (так Катя и коллеги называют рабочую машину). На работе Катя постоянно варит, сверлит, пилит и работает болгаркой.

— о людях, которых общество зачастую не замечает. . Она . Девушка выросла сиротой, ее воспитывала бабушка. На работу — на мотоцикле, вместо офиса с кондиционером — «летучка» (так Катя и коллеги называют рабочую машину). На работе Катя постоянно варит, сверлит, пилит и работает болгаркой. А вот здесь у нас драматичная история гомельчанки Александры Кульбаковой, которая вот уже почти четыре года пытается вернуть свою дочь — ее забрал муж. Суд решил, что девочка должна проживать с мамой, однако получилось все наоборот: это Александра теперь просит у супруга редкие свидания с дочкой, которые проходят под камерами и длятся не больше десяти минут.

О СПОРТЕ

Вчера в Минске начался суд над организаторами договорных матчей в белорусском футболе . В качестве обвиняемых — 20 человек. Кстати, за «договорняки» дисквалифицировали и белорусских хоккеистов. « Попали » игроки сборной и команды президента.

над организаторами . В качестве обвиняемых — 20 человек. Кстати, за «договорняки» дисквалифицировали и белорусских хоккеистов. « » игроки сборной и команды президента. Чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира в беге с барьерами Алина Талай 18 марта вернулась в Минск из Португалии, где находилась на сборах. Алина рассказала нам, как отмена соревнований из-за коронавируса отразилась на ее подготовке к Олимпийским играм 2020 года и как она живет в условиях карантина.





Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб в интервью The Sun рассказал о нашем национальном чемпионате, который, в отличие от всех остальных футбольных турниров Европы, не приостановлен. «Никто по этому поводу не переживает. Это невероятно», — говорит Глеб. Кстати, вы же помните, что белорусский футбол сейчас показывают на российских федеральных каналах? Восьмикратный чемпион России и легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов посмотрел поединок между «Ислочью» и «Неманом» и поделился своими впечатлениями.

Все новости понедельника, 23 марта

Кстати, снова о самоизоляции. Она не обошла и мировых суперзвезд — Дженнифер Лопес, Арнольда Шварценеггера и других. Смотрите, чем они занимаются сейчас дома ( там много интересного и позитивного! ). Хорошего вам дня и будьте здоровы!

Ваша редакция