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Как бы выглядели постеры известных фильмов, если бы с них убрали людей? А вот
24.03.2020 12:21 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сети появились постеры к фильмам «Джокер», «Паразиты» и «Мстители», на которых абсолютно нет людей. На тему того, как кино выглядит в режиме карантина,
У себя в профиле Bosslogic активно откликается на вызовы современности. Например, дорисовывает медицинские маски героям популярных сериалов или туалетную бумагу — персонажам пафосных блокбастеров. У него есть несколько серий работ, объединенных названием Social Distancing, то есть «Социальное дистанцирование». В них он шутит на тему безопасной дистанции при коронавирусе.
В серию, посвященную кино, вошли постеры к популярным фильмам последних лет, с которых блогер убрал людей. Он отмечает, что с постером к «Паразитам» ему пришлось особенно повозиться.
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