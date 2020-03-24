Как бы выглядели постеры известных фильмов, если бы с них убрали людей? А вот

Источник материала: Tut.by

В Сети появились постеры к фильмам «Джокер», «Паразиты» и «Мстители», на которых абсолютно нет людей. На тему того, как кино выглядит в режиме карантина, пофантазировал Instagram-блогер Bosslogic.

У себя в профиле Bosslogic активно откликается на вызовы современности. Например, дорисовывает медицинские маски героям популярных сериалов или туалетную бумагу — персонажам пафосных блокбастеров. У него есть несколько серий работ, объединенных названием Social Distancing, то есть «Социальное дистанцирование». В них он шутит на тему безопасной дистанции при коронавирусе.

В серию, посвященную кино, вошли постеры к популярным фильмам последних лет, с которых блогер убрал людей. Он отмечает, что с постером к «Паразитам» ему пришлось особенно повозиться.











































А вот еще несколько злободневных картинок от блогера:



«13 причин почему (не стоит выходить из дома)»



Вместо Get Out («Прочь») фильм стал называться Stay In («Оставайся дома»)



«Баланс» (кадр из «Мстителей»)



Совет от Аквамена: «Вымойте руки»

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