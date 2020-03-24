«Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Смотрите, чем заняты звезды спорта без работы

Источник материала: Tut.by

Надежда Скардино прорвалась в Швейцарию до закрытия границ в Европе, Новак Джокович молится за заболевших коронавирусом, а Златан Ибрагимович намерен победить заразу. SPORT.TUT.BY собрал самые интересные посты спортсменов в Instagram за неделю. Среди них много челленджей.

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино сейчас находится в Швейцарии, родине своего мужа-биатлониста Мартина Ягера. Швейцария, напомним, отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса в стране.

Судя по постам в соцсетях, у Надежды все хорошо. Она с удовольствием проводит время в компании четырехмесячного сынишки Даниила и пьет чай из русского самовара.

— Дом, милый дом — мой третий дом, — отмечает Скардино. — Как же хорошо, что мы успели прилететь [в Швейцарию] до закрытия границ [из-за распространения в Европе коронавируса] и наконец воссоединили семью, как говорят в посольстве. Ловим [c Даниилом] витамин Д — с утра здесь +4°C, а днем +20°C.

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович проводит сбор средств в пользу Италии , а точнее, принимающих инфицированных людей больниц.

— Италия всегда давала мне так много, так что в этот драматический момент я хочу отплатить этой стране, которую люблю, — заявил Ибра. — Я рассчитываю на щедрость моих коллег — всех профессиональных спортсменов — и тех, кто хочет сделать небольшое или большое пожертвование на борьбу с этим вирусом. Вместе мы можем помочь врачам и медсестрам, которые самоотверженно работают каждый день, чтобы спасти жизни людей. Сегодня все мы болеем и переживаем за них! Давайте вместе «порвем» этот коронавирус, выиграем этот матч! И помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу.

Чемпион мира по футболу и легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон примкнул к сбору средств на борьбу с коронавирусом в Италии.

— Вместе с «Ювентусом» мы собираем на нужды больниц в Турине и Пьемонте, — сообщил Буффон. — Вы тоже можете поучаствовать. Хоть мы и держим дистанцию [из-за коронавируса], но мы все едины.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, как и многие спортсмены на самоизоляции, публикует в Instagram видео тренировок.

— В столь непростой период не забывайте про спорт, — обратилась Алина к подписчикам. — Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома. Будьте здоровы!

Бывший чемпион UFC Андрей Орловский опубликовал пост с благодарностью в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с которым мельком знаком , и президента UFC Даны Уайта.

Трампа Андрей поблагодарил за обещание, сделанное на фоне распространения коронавируса, выделить взрослым гражданам США по тысяче долларов, а на каждого ребенка — по пятьсот долларов. Уайт заслужил добрых слов от Орловского за то, что готов каждому бойцу UFC, который сражается за него, дать три боя в 2020 году, то есть несмотря на остановку или отмену других чемпионов из-за коронавируса.

— Спасибо, мистер Президент, — написал давно живущий в Чикаго Орловский. — Это великолепно, так как люди действительно нуждаются [в поддержке]. И, Дана, отличное решение, спасибо! Это то, что нужно бойцам. Хоть я сильно политикой и экономикой не интересуюсь, но смотрю со своей колокольни как боец и налогоплательщик.

Октагон-герл UFC Арианни Селесте из США призывает оказывать помощь заболевшим коронавирусом через благотворительные организации и уверяет, что сильно переживает из-за вспышек заболевания в разных частях света.

— Знаю, что сейчас трудно сохранять спокойствие и не бояться, но мы должны верить. Вера — это то, что поможет нам пройти через это. Вы, вероятно, думаете: «Эй, она в порядке! Ей легко говорить такое!» Однако я тоже переживаю. У меня тоже нет работы. Я тоже нахожусь далеко от семьи. Тоже переживаю из-за неуверенности в завтрашнем дне. Просыпаюсь с мыслью о том, а реально ли все происходящее, — рассказала Арианни.

Подружка Арианни Селесте Бритни Палмер (на фото ниже — слева), еще одна ринг-герл UFC, обеспокоена ситуацией с коронавирусом не меньше и предлагает «держаться друг друга».

Первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал в соцсетях текст молитвы со словами поддержки всем тем, кто страдает из-за коронавируса.

— Я молюсь за ваше здоровье и исцеление, — признался Новак. — Пусть Бог исцелит любую вашу болезнь, будь она физической, ментальной или духовной. И да придаст он вам здоровья, сил и радости уже сегодня!

Кажется, швейцарский теннисист Станислас Вавринка сидит на карантине в одиночестве. Он продолжает тренироваться дома, а по вечерам частенько пьет вино. На днях он провел романтический ужин в компании плюшевого медведя.

— Вот такое свидание было у меня в субботу вечером. А что делаете вы на карантине? — интересуется Стэн.

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм в период пандемии остается дома ради близких: жены Виктории Бекхэм и детей. Дэвид разместил этот пост в Instagram, приняв вызов актера Кевина Бейкона.

— Я остаюсь дома для Виктории и наших детей, включая Крузи, который «ворвался» в эту фотографию. Давайте остановим распространение коронавируса вместе, — Бекхэм призывает включиться в борьбу с коронавирусом.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко приняла участие в другом челлендже. Она выложила в сториз детскую фотографию и бросила вызов спарринг-партнеру Антону Дуброву, тренеру по физподготовке Джейсону Стейси, российской теннисистке Веронике Кудерметовой, бойцу смешанных единоборств Вадиму Куцому и своему партнеру в парном теннисе Элиз Мертенс из Бельгии.

— Мне очень нравится твое фото, Арина! — отреагировала Элиз.



Фото: instagram.com/mertenselise

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