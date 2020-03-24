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Что говорят аптекари
24.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Антибиотики, противовирусные, анальгезирующие, жаропонижающие и многие другие лекарственные средства закупаются в полном объеме; запас масок и дезинфектантов достаточный и пополняется ежедневно, отметила Елена Романенко. По ее словам, за последние недели у таких производителей, как «БелАсептика», «Инвадез», «Инкраслав» и «Белсепт», закупка дезинфектантов увеличилась в пять раз. Антисептические и дезинфицирующие средства представлены сегодня в большинстве аптек предприятия, сказала Елена Романенко.
Для получения достоверной информации о наличии лекарственных и дезинфицирующих средств можно позвонить по номеру 169. Также можно зарезервировать эти средства на сайте. Ежедневно аптеки «Фармации» по всему региону отпускают около 10 тыс. медицинских масок — одноразовых и многоразовых, добавила Елена Романенко.
По сети коммерческих аптек данные такие же — маски есть в наличии ежедневно. Единственное — одноразовые скорее раскупаются, но их запас быстро пополняется.
Отдельно затронем парацетамол. В последних сообщениях ВОЗ прошла информация, что при коронавирусе из жаропонижающих необходимо принимать непосредственно парацетамол. И на следующий день препарата именно под таким торговым названием в некоторых аптеках Могилёва не стало — раскупили. Буквально на следующий день препарат появился, а ажиотаж остался и до сих пор витает в воздухе. Медики призывают помнить 3 важных пункта: первое — даже в эпиднеблагополучных странах перебоев с лекарствами нет. Второе — при заболевании человека лечат специалисты, препараты и дозу также назначают они, самолечение было и остается опасным. И третье: если парацетамол всё же не выходит из головы и вы решили купить 20 упаковок — ваше право. Знайте только, что этот препарат выпускается под разными торговыми названиями. Только в одной из аптек Могилёва корреспондент «Радио Могилёв» насчитал 8 наименований. «Звоните в справочные — и вам всё расскажут», — отметила гендиректор могилевской «Фармации».
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Дополнительные закупки медицинских масок, а также дезинфектанты и антисептические средства осуществляет ежедневно предприятие «Фармация». Также...
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