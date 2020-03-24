Что говорят аптекари

Источник материала: Радзiма



Дополнительные закупки медицинских масок, а также дезинфектанты и антисептические средства осуществляет ежедневно предприятие «Фармация». Также дополнительные заявки на пополнение запасов делает большинство коммерческих аптечных сетей. Как рассказала «Радио Могилёв» генеральный директор Могилёвского предприятия «Фармация» Елена Романенко, объемов, которые сегодня есть, достаточно. Дефицита лекарственных средств нет и не предвидится.

Антибиотики, противовирусные, анальгезирующие, жаропонижающие и многие другие лекарственные средства закупаются в полном объеме; запас масок и дезинфектантов достаточный и пополняется ежедневно, отметила Елена Романенко. По ее словам, за последние недели у таких производителей, как «БелАсептика», «Инвадез», «Инкраслав» и «Белсепт», закупка дезинфектантов увеличилась в пять раз. Антисептические и дезинфицирующие средства представлены сегодня в большинстве аптек предприятия, сказала Елена Романенко.

Для получения достоверной информации о наличии лекарственных и дезинфицирующих средств можно позвонить по номеру 169. Также можно зарезервировать эти средства на сайте. Ежедневно аптеки «Фармации» по всему региону отпускают около 10 тыс. медицинских масок — одноразовых и многоразовых, добавила Елена Романенко.

По сети коммерческих аптек данные такие же — маски есть в наличии ежедневно. Единственное — одноразовые скорее раскупаются, но их запас быстро пополняется.

Отдельно затронем парацетамол. В последних сообщениях ВОЗ прошла информация, что при коронавирусе из жаропонижающих необходимо принимать непосредственно парацетамол. И на следующий день препарата именно под таким торговым названием в некоторых аптеках Могилёва не стало — раскупили. Буквально на следующий день препарат появился, а ажиотаж остался и до сих пор витает в воздухе. Медики призывают помнить 3 важных пункта: первое — даже в эпиднеблагополучных странах перебоев с лекарствами нет. Второе — при заболевании человека лечат специалисты, препараты и дозу также назначают они, самолечение было и остается опасным. И третье: если парацетамол всё же не выходит из головы и вы решили купить 20 упаковок — ваше право. Знайте только, что этот препарат выпускается под разными торговыми названиями. Только в одной из аптек Могилёва корреспондент «Радио Могилёв» насчитал 8 наименований. «Звоните в справочные — и вам всё расскажут», — отметила гендиректор могилевской «Фармации».