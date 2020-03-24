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Нарастить торгово-экономическое сотрудничество после эпидемиологической ситуации. Президент встретился с послом Китая

24.03.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Всепогодная дружба - так описывают в Китае высокий уровень партнерства с Беларусью


Имеется в виду, конечно,  не климатические изменения, а устойчивость и эффективность наших связей в политике, дипломатии, экономике, социальном развитии и культуре. Выстоят совместные большие проекты и под ударом эпидемии вируса нового типа. Мало того, в экономической сфере есть все возможности еще и прибавить до конца года. В частности, об этом сегодня во Дворце Независимости шла речь на встрече Президента  с послом КНР в Беларуси  Цуй Цимином. Белорусский лидер подробно остановился на тех проектах, которые сегодня успешно переживают вирусный стресс-тест  на прочность  и могут добавить в копилку сотрудничества.

Уверенность официального Минска разделяют и китайские партнеры. Несмотря ни на какие эпидемии,  в конце прошлой недели в «Великий камень» зашла еще одна крупная китайская корпорация, став 59-м резидентом парка. Производство инновационное. Работает в интересах автомобильной промышленности.

Нарастить торгово-экономическое сотрудничество после эпидемиологической ситуации. Президент встретился с послом Китая


Прорабатывается визит в Минск председателя КНР Си Цзиньпина


И еще в настоящее время МИДы прорабатывают визит в Беларусь председателя Си Цзиньпина. Под такие визиты  традиционно закладывается мощный фундамент из новых проектов. В частности, сегодня на встрече упомянули  стадион и бассейн национального масштаба для соревнований высокого международного уровня.


Еще одна тема диалога на высшем уровне - совместные усилия по преодолению эпидемии коронавируса


Беларусь активно использует успешный опыт Китая и задействует все национальные ресурсы. Причем не только сугубо медицинские. С учетом традиционно неблагоприятной для этого времени года эпидемиологической ситуации Президент поручил всей вертикали власти инициативно оказать поддержку пожилым людям, не дожидаясь просьб о помощи. Контролирует работу  Администрация Президента. Задача - не только уберечь людей в возрасте от нового вируса, но и не упустить другие, не менее опасные для стариков болезни. Помимо губернаторов, глав райисполкомов, уже активно включились в волонтерскую работу и общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт. Именно на такой принцип работы ориентирует Александр Лукашенко всю вертикаль.

 
Теги: Минск
 
 
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Всепогодная дружба - так описывают в Китае высокий уровень партнерства с Беларусью Имеется в виду, конечно,  не климатические изменения, а устойчивость и...
 
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