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Всепогодная дружба - так описывают в Китае высокий уровень партнерства с Беларусью





Прорабатывается визит в Минск председателя КНР Си Цзиньпина





Еще одна тема диалога на высшем уровне - совместные усилия по преодолению эпидемии коронавируса

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нарастить торгово-экономическое сотрудничество после эпидемиологической ситуации. Президент встретился с послом Китая Всепогодная дружба - так описывают в Китае высокий уровень партнерства с Беларусью Имеется в виду, конечно, не климатические изменения, а устойчивость и...

Имеется в виду, конечно, не климатические изменения, а устойчивость и эффективность наших связей в политике, дипломатии, экономике, социальном развитии и культуре. Выстоят совместные большие проекты и под ударом эпидемии вируса нового типа. Мало того, в экономической сфере есть все возможности еще и прибавить до конца года. В частности, об этом сегодня во Дворце Независимости шла речь на встрече Президента с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином. Белорусский лидер подробно остановился на тех проектах, которые сегодня успешно переживают вирусный стресс-тест на прочность и могут добавить в копилку сотрудничества.Уверенность официального Минска разделяют и китайские партнеры. Несмотря ни на какие эпидемии, в конце прошлой недели в «Великий камень» зашла еще одна крупная китайская корпорация, став 59-м резидентом парка. Производство инновационное. Работает в интересах автомобильной промышленности.И еще в настоящее время МИДы прорабатывают визит в Беларусь председателя Си Цзиньпина. Под такие визиты традиционно закладывается мощный фундамент из новых проектов. В частности, сегодня на встрече упомянули стадион и бассейн национального масштаба для соревнований высокого международного уровня.Беларусь активно использует успешный опыт Китая и задействует все национальные ресурсы. Причем не только сугубо медицинские. С учетом традиционно неблагоприятной для этого времени года эпидемиологической ситуации Президент поручил всей вертикали власти инициативно оказать поддержку пожилым людям, не дожидаясь просьб о помощи. Контролирует работу Администрация Президента. Задача - не только уберечь людей в возрасте от нового вируса, но и не упустить другие, не менее опасные для стариков болезни. Помимо губернаторов, глав райисполкомов, уже активно включились в волонтерскую работу и общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт. Именно на такой принцип работы ориентирует Александр Лукашенко всю вертикаль.