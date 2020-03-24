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Белорусы благодарят медиков за самоотверженную работу
24.03.2020 15:46 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБелорусы поддержали врачей в сложный эпидемиологический период. Под медицинским наблюдением сейчас порядка 10 тысяч человек, 59 из которых пациенты с COVID-19, остальные - контакты первого и второго уровня. В такой ситуации важна не только работа медиков, но и ответственное отношение людей - поддержка словом и делом.
Беларусь вошла в ТОП-10 стран с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус. Это имеет решающее значение для ранней диагностики заболевания.
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Белорусы поддержали врачей в сложный эпидемиологический период. Под медицинским наблюдением сейчас порядка 10 тысяч человек, 59 из которых пациенты с COVID-19,...
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