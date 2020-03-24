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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы благодарят медиков за самоотверженную работу Белорусы поддержали врачей в сложный эпидемиологический период. Под медицинским наблюдением сейчас порядка 10 тысяч человек, 59 из которых пациенты с COVID-19,...

Белорусы поддержали врачей в сложный эпидемиологический период. Под медицинским наблюдением сейчас порядка 10 тысяч человек, 59 из которых пациенты с COVID-19, остальные - контакты первого и второго уровня. В такой ситуации важна не только работа медиков, но и ответственное отношение людей - поддержка словом и делом.Беларусь вошла в ТОП-10 стран с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус. Это имеет решающее значение для ранней диагностики заболевания.