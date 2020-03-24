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Белорусы благодарят медиков за самоотверженную работу

24.03.2020 15:46 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы поддержали врачей  в сложный эпидемиологический период. Под медицинским наблюдением сейчас порядка 10 тысяч человек, 59 из которых пациенты с COVID-19, остальные - контакты первого и второго уровня. В такой ситуации важна не только работа медиков, но и ответственное отношение людей - поддержка словом и делом.

Беларусь вошла в ТОП-10 стран с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус. Это имеет решающее значение для ранней диагностики заболевания.

 
 
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Белорусы поддержали врачей  в сложный эпидемиологический период. Под медицинским наблюдением сейчас порядка 10 тысяч человек, 59 из которых пациенты с COVID-19,...
 
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