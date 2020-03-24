Все футболисты, проходящие по делу о договорных матчах, признали свою вину в полном объеме

Источник материала: Tribuna.com

В суде Московского района Минска продолжается рассмотрение дела по организации договорных матчей в белорусском футболе.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 20 лиц, которым инкриминировано совершение с февраля 2017 года по январь 2019 года противоправных действий в части организации договорных матчей.

Сегодня стало известно, что все футболисты, проходящие по делу, признали свою вину в полном объеме.

За сдачу матчей в высшей лиге футболисты «Нафтана» получили по 800 евро, в первой лиге – по 1000 долларов, в Кубке Беларуси – от 1450 до 1750 долларов. Айдов из «Гомеля» – 22 тысячи долларов

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