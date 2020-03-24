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Все футболисты, проходящие по делу о договорных матчах, признали свою вину в полном объеме
24.03.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В суде Московского района Минска продолжается рассмотрение дела по организации договорных матчей в белорусском футболе.
В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 20 лиц, которым инкриминировано совершение с февраля 2017 года по январь 2019 года противоправных действий в части организации договорных матчей.
Сегодня стало известно, что все футболисты, проходящие по делу, признали свою вину в полном объеме.
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В суде Московского района Минска продолжается рассмотрение дела по организации договорных матчей в белорусском футболе.
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