ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Глеб: «Если наступит реальная угроза здоровью футболистов, здоровью зрителей, то уверен, матчи прекратятся»

24.03.2020 17:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Я понимаю, что сейчас непростые времена и каждая новость про коронавирус вызывает и волнение, и огромный интерес. Я уже высказался по этому поводу, но вынужден еще раз это сделать, обратившись в первую очередь к журналистам, которые, к сожалению, ради громких заголовков готовы пойти на искажение смысла всего интервью! Мы, те кого вы просите прокомментировать что-либо, идем к вам навстречу и искренне высказываем свое мнение!

К сожалению, все чаще на выходе мы получаем искаженный смысл, приукрашенную информацию! В эти дни, когда мы должны думать о своем здоровье и здоровье близких, направить усилия на то, чтобы поддержать наших врачей, обезопасить себя, старшее поколение, мне приходится заниматься опровержением информации, которая сейчас распространяется некоторыми белорусскими и российскими интернет-порталами, изменившись всего за пару часов до неузнаваемости!

Речь идет о моем небольшом интервью для The Sun, в котором я высказал мнение о ситуации с коронавирусом в нашей стране! Да, я сейчас на самоизоляции, и в нашей стране позволено это сделать тем, кто реально видит в этом необходимость, но при этом в интервью я сказал, что раз Администрация президента не видит реальной необходимости уходить стране на карантин, значит ситуация находится под контролем.

Я против какой-либо паники. Про посещение футбольных матчей – тут уже каждый сам решает. Наши футболисты без паники выходят на поле и играют. Среди них множество моих знакомых и, если наступит реальная угроза их здоровью, здоровью зрителей, я уверен, матчи прекратятся!

Пожалуйста, господа журналисты, не рождайте сенсацию там, где ее нет», – сказал Глеб.

Глеб о коронавирусе: «В администрации президента считают, что это не так экстремально. Спортсменам просто все равно»

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я понимаю, что сейчас непростые времена и каждая новость про коронавирус вызывает и волнение, и огромный интерес. Я уже высказался по этому поводу, но вынужден ещё раз это сделать, обратившись в первую очередь к журналистам, которые, к сожалению, ради громких заголовков готовы пойти на искажение смысла всего интервью! Мы, те кого вы просите прокомментировать что-либо , идём к вам навстречу и искренне высказываем своё мнение! К сожалению, всё чаще на выходе мы получаем искажённый смысл, приукрашенную информацию! В эти дни, когда мы должны думать о своём здоровье и здоровье близких, направить усилия на то, чтобы поддержать наших врачей, обезопасить себя, старшее поколение, мне приходится заниматься опровержением информации, которая сейчас распространяется некоторыми белорусскими и российскими интернет -порталами, изменившись всего за пару часов до неузнаваемости ! Речь идёт о моём небольшом интервью для The Sun, в котором я высказал мнение о ситуации с коронавирусом в нашей стране! Да, я сейчас на самоизоляции, и в нашей стране позволено это сделать тем, кто реально видит в этом необходимость, но при этом в интервью я сказал, что раз Администрация Президента не видит реальной необходимости уходить стране на карантин, значит ситуация находится под контролем. Я против какой-либо паники. Про посещение футбольных матчей – тут уже каждый сам решает. Наши футболисты без паники выходят на поле и играют. Среди них множество моих знакомых и, если наступит реальная угроза их здоровью, здоровью зрителей, я уверен, матчи прекратятся! Пожалуйста, господа журналисты, не рождайте сенсацию там, где её нет.

Публикация от Alex Hleb (@alexgleb)

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о пандемии коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
Председатель правления компании, которой принадлежит украинский канал «Sport 1»: «Покупали права на чемпионат Беларуси не потому, что сейчас нечего показывать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика