Благотворительный счёт для борьбы с коронавирусом открыли в Минздраве

Источник материала: ОНТ

В Минздраве приняли решение открыть благотворительные счета для борьбы с COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

В последнее время от физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Министерство здравоохранения поступает много обращений с инициативой оказать безвозмездную (спонсорскую) помощь системе здравоохранения.

В Минздраве приняли решение открыть благотворительные счета на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID-19.

Счет открыт в Республиканском центре организации медицинского реагирования для накопления и последующего распределения денежных средств, в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, по согласованию с Минздравом.



Минздрав приветствует поддержку общества и использует благотворительную помощь на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, оказание помощи больным.



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Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

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