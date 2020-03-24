|
Благотворительный счёт для борьбы с коронавирусом открыли в Минздраве
24.03.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Минздраве приняли решение открыть благотворительные счета для борьбы с COVID-19,
В последнее время от физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Министерство здравоохранения поступает много обращений с инициативой оказать безвозмездную (спонсорскую) помощь системе здравоохранения.
В Минздраве приняли решение открыть благотворительные счета на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID-19.
Счет открыт в Республиканском центре организации медицинского реагирования для накопления и последующего распределения денежных средств, в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, по согласованию с Минздравом.
Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минздраве приняли решение открыть благотворительные счета для борьбы с COVID-19, сообщается на сайте ведомства. В последнее время от физических и юридических лиц,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)