Самому младшему пациенту с коронавирусом — 3 года, старшему — 78 лет

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Оснований для паники в связи с COVID-19 в Беларуси нет, ситуация полностью контролируемая, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ситуация полностью контролируемая, оснований для паники нет. 22 человека имеют отрицательные тесты и завершили или завершают лечение», — сказала Елена Богдан. В состоянии пациента, у которого заболевание протекало в среднетяжелой форме, наблюдается положительная динамика.

Вчера в Гомельской области был выявлен еще один случай коронавирусной инфекции в связи с тем, что все тяжелые пневмонии тестируются на наличие COVID-19. Пациентка не нуждается в искусственной вентиляции легких.

По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан, средний возраст пациентов с COVID-19 в Беларуси — от 15 до 49 лет, в этой возрастной группе зарегистрировано максимальное количество случаев. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему — три года, он был в контакте с мамой.

БЕЛТА

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