ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самому младшему пациенту с коронавирусом — 3 года, старшему — 78 лет

24.03.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Самому младшему пациенту с коронавирусом — 3 года, старшему — 78 лет

Оснований для паники в связи с COVID-19 в Беларуси нет, ситуация полностью контролируемая, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ситуация полностью контролируемая, оснований для паники нет. 22 человека имеют отрицательные тесты и завершили или завершают лечение», — сказала Елена Богдан. В состоянии пациента, у которого заболевание протекало в среднетяжелой форме, наблюдается положительная динамика.

Вчера в Гомельской области был выявлен еще один случай коронавирусной инфекции в связи с тем, что все тяжелые пневмонии тестируются на наличие COVID-19. Пациентка не нуждается в искусственной вентиляции легких.

По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан, средний возраст пациентов с COVID-19 в Беларуси — от 15 до 49 лет, в этой возрастной группе зарегистрировано максимальное количество случаев. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему — три года, он был в контакте с мамой.

БЕЛТА

(Visited 8 times, 8 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оснований для паники в связи с COVID-19 в Беларуси нет, ситуация полностью контролируемая, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан,
 
Новости дня
Новости
 
Лукашенко собирается наращивать сотрудничество с Китаем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика