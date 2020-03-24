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МВФ предупредил о глобальном кризисе хуже 2009 года

24.03.2020 13:06 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Международный валютный фонд признал, что в 2020 году глобальная экономика претерпит рецессию.

«Прогноз по росту мировой экономики на 2020 год отрицательный: рецессия такая же, как во время глобального финансового кризиса, или еще хуже», – заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, цитирует ее слова РБК со ссылкой на сообщение фонда.

Многое зависит от сроков спада эпидемии

В 2021 году фонд ожидает восстановления мирового ВВП, но оно будет зависеть от скорости уничтожения коронавирусной инфекции.

«Чем скорее вирус остановится, тем быстрее и сильнее будет восстановление», – считает Георгиева.

В 2009 году, во время последней общемировой рецессии, глобальный ВВП сократился на 0,1% в реальном выражении. Это был сильнейший спад мировой экономики со времен Великой депрессии в США 1930-х годов, учитывая, что МВФ в общем случае определяет глобальную рецессию как замедление роста мировой экономики ниже 2,5%.

Развивающиеся экономики более уязвимы

Еще в конце января МВФ прогнозировал, что глобальная экономика в 2020 году вырастет на 3,3%. Сокращение прогноза по крайней мере на 3,4 процентного пункта на интервале в несколько месяцев будет беспрецедентным по величине.

Все больше международных организаций прогнозируют мировую рецессию. Базирующийся в Вашингтоне Институт международных финансов (IIF) написал в обзоре, что мировой ВВП сократится на 1,5% в 2020 году, в том числе на 3,3% ВВП развитых экономик.

Глава МВФ указала, что развитые страны в целом более подготовлены к кризису, чем развивающиеся. Инвесторы забрали с развивающихся рынков уже $83 млрд с начала текущего эпидемиологического кризиса – рекордный отток капиталов из развивающихся экономик, добавила она.

Источник: Myfin.by
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Мировой ВВП может снизиться в 2020 году даже сильнее, чем в 2009-м во время глобального финансового кризиса. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева....
 
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