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МВФ предупредил о глобальном кризисе хуже 2009 года
24.03.2020 13:06 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
«Прогноз по росту мировой экономики на
2020 год отрицательный: рецессия такая
же, как во время глобального финансового
кризиса, или еще хуже», – заявила
директор-распорядитель МВФ Кристалина
Георгиева, цитирует ее слова
РБК
со ссылкой на сообщение фонда.
Многое зависит от сроков спада эпидемии
В 2021 году фонд ожидает восстановления мирового ВВП, но оно будет зависеть от скорости уничтожения коронавирусной инфекции.
«Чем скорее вирус остановится, тем быстрее и сильнее будет восстановление», – считает Георгиева.
В 2009 году, во
время последней общемировой рецессии,
глобальный ВВП сократился на 0,1% в
реальном выражении. Это был сильнейший
спад мировой экономики со времен Великой
депрессии в США 1930-х годов, учитывая,
что МВФ в общем случае определяет
глобальную рецессию как замедление
роста мировой экономики ниже
2,5%.
Развивающиеся экономики более уязвимы
Еще в конце января МВФ прогнозировал, что глобальная экономика в 2020 году вырастет на 3,3%. Сокращение прогноза по крайней мере на 3,4 процентного пункта на интервале в несколько месяцев будет беспрецедентным по величине.
Все больше международных организаций прогнозируют мировую рецессию. Базирующийся в Вашингтоне Институт международных финансов (IIF) написал в обзоре, что мировой ВВП сократится на 1,5% в 2020 году, в том числе на 3,3% ВВП развитых экономик.
Глава МВФ указала, что
развитые страны в целом более подготовлены
к кризису, чем развивающиеся.
Источник: Myfin.by
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Мировой ВВП может снизиться в 2020 году даже сильнее, чем в 2009-м во время глобального финансового кризиса. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева....
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