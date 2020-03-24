Лукашенко собирается наращивать сотрудничество с Китаем

Источник материала: Ежедневник

В ходе встречи с китайским послом Цуй Цимином, Александр Лукашенко заявил, то никакие коронавирусы не помешают развитию отношений между обеими странами.

Александр Лукашенко еще вначале встречи заметил, что «никакие коронавирусы» не мешают развивать двусторонние отношения между двумя странами.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, президент обратил внимание на то, что оно не «провалилось».

«Да, была некая пауза, вы знаете, что она не с Беларусью связана, мы это воспринимаем нормально», - сказал он.

Лукашенко также добавил, что в этом году Беларусь будет пытаться преодолеть определенное отставание во взаимной торговле с Китаем.

Напомним, что товарооборот Беларуси и Китая в прощлом году достиг 4,6 млрд долларов. Его рост за год составил 22%.