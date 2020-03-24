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Прием почтовых отправлений в некоторые страны возобновила «Белпочта»

24.03.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Прием почтовых отправлений в некоторые страны возобновила «Белпочта»

РУП «Белпочта» информирует о том, что с 24 марта дополнительно к уже открытым ранее направлениям возобновлен прием международных почтовых отправлений в следующие страны:

для отправлений международной ускоренной почты EMS — Испания, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Литва, Польша, Таиланд;

для отправлений письменной корреспонденции и посылок — Азербайджан, Армения, Испания, Казахстан, Польша, США.

В связи с очередной отменой рейсов авиакомпаний, прием всех видов отправлений назначением в Сербию будет закрыт.

Также в связи с происходящими событиями и объявленной пандемией коронавируса во всем мире, возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок.

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РУП «Белпочта» информирует о том, что с 24 марта дополнительно к уже открытым ранее направлениям возобновлен прием международных почтовых отправлений
 
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