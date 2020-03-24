Прием почтовых отправлений в некоторые страны возобновила «Белпочта»

для отправлений международной ускоренной почты EMS — Испания, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Литва, Польша, Таиланд;
для отправлений письменной корреспонденции и посылок — Азербайджан, Армения, Испания, Казахстан, Польша, США.
В связи с очередной отменой рейсов авиакомпаний, прием всех видов отправлений назначением в Сербию будет закрыт.
Также в связи с происходящими событиями и объявленной пандемией коронавируса во всем мире, возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок.