Прием почтовых отправлений в некоторые страны возобновила «Белпочта»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





РУП «Белпочта» информирует о том, что с 24 марта дополнительно к уже открытым ранее направлениям возобновлен прием международных почтовых отправлений в следующие страны:



для отправлений международной ускоренной почты EMS — Испания, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Литва, Польша, Таиланд;



для отправлений письменной корреспонденции и посылок — Азербайджан, Армения, Испания, Казахстан, Польша, США.



В связи с очередной отменой рейсов авиакомпаний, прием всех видов отправлений назначением в Сербию будет закрыт.



Также в связи с происходящими событиями и объявленной пандемией коронавируса во всем мире, возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок.

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