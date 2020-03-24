Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса. Беларусь – последняя страна, где продолжают играть

Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Австралии приостановлен как минимум до 22 апреля из-за пандемии коронавируса .

Как сообщил глава Австралийской федерации футбола Джеймс Джонсон, в стране прерваны все профессиональные футбольные турниры. Такие же меры коснулись и Новой Зеландии.

«Так как соревнования проводятся во всех регионах Австралии и Новой Зеландии, сложная миссия стала невыполнимой. Мы чувствуем это. Мы почувствуем финансовое давление на всех уровнях. Игра выживет. Нужно ли нам будет измениться? Я отвечу «да», – сказал Джонсон.

Таким образом, чемпионат Беларуси стал последним первенством, где продолжают играть.