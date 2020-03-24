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Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса. Беларусь – последняя страна, где продолжают играть

24.03.2020 10:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Австралии приостановлен как минимум до 22 апреля из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил глава Австралийской федерации футбола Джеймс Джонсон, в стране прерваны все профессиональные футбольные турниры. Такие же меры коснулись и Новой Зеландии. 

«Так как соревнования проводятся во всех регионах Австралии и Новой Зеландии, сложная миссия стала невыполнимой. Мы чувствуем это. Мы почувствуем финансовое давление на всех уровнях. Игра выживет. Нужно ли нам будет измениться? Я отвечу «да», – сказал Джонсон.

Таким образом, чемпионат Беларуси стал последним первенством, где продолжают играть.

 
 
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Чемпионат Австралии приостановлен как минимум до 22 апреля из-за пандемии коронавируса.
 
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