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Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса. Беларусь – последняя страна, где продолжают играть
24.03.2020 10:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщил глава Австралийской федерации футбола Джеймс Джонсон, в стране прерваны все профессиональные футбольные турниры. Такие же меры коснулись и Новой Зеландии.
«Так как соревнования проводятся во всех регионах Австралии и Новой Зеландии, сложная миссия стала невыполнимой. Мы чувствуем это. Мы почувствуем финансовое давление на всех уровнях. Игра выживет. Нужно ли нам будет измениться? Я отвечу «да», – сказал Джонсон.
Таким образом,
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Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса. Беларусь – последняя страна, где продолжают играть
Чемпионат Австралии приостановлен как минимум до 22 апреля из-за пандемии коронавируса.
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