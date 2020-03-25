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"Остановитесь". Жириновский обратился к Лукашенко
25.03.2020 10:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский критически отнесся к замечанию о коронавирусе, сказанном президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Владимир Жириновский раскритиковал белорусского лидера за то, что в связи с пандемией коронавируса в мире в Беларуси до сих пор не введен карантин.
В Twitter российский политик приводит пример о том, что страны ЕС уже ввели жёсткий карантин.
В Беларуси такие меры, по мнению Владимира Жириновского, игнорируют, равно как и риск распространения заболевания.
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Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский критически отнесся к замечанию о коронавирусе, сказанном президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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