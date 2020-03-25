Источник материала: Новости Волковыска

Новую коронавирусную инфекцию можно лечить ибупрофеном и парацетамолом.

Об этом заявила главная инфекционистка Минздрава России Елена Малинникова.

"Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения", – заявила она.

По словам Малинниковой, главное для пациентов – строгое соблюдение рекомендаций врача.

"Только врач может назначить необходимый конкретному пациенту препарат, и предложить эффективную тактику лечения", – заверила она.

Отметим, 19 марта Всемирная организация здравоохранения отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом.

Напомним, что ВОЗ 11 марта объявила вспышку пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно последней информации в мире заражены уже приблизительно 330 тысяч человек, при этом скончались около 15 тыс.